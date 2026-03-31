Bolivia y la emotiva comparecencia previa al juego por el boleto al Mundial 2026
La rueda de prensa de Bolivia previo al juego Final de Repechaje ante Irak no fue como cualquier otra, donde el director técnico habla de planteamientos futbolísticos ni donde se da la respuesta siempre lógica de que se espera ganar el partido. El encuentro entre el estratega Óscar Villegas y los medios de comunicación que se dieron cita en el Estadio Monterrey fue cargada de emoción y sentimiento, especialmente con los periodistas bolivianos, pues las lágrimas estuvieron a punto de derramarse.
Cerca de unos cincuenta representantes de los medios de comunicación se dieron cita en la comparecencia del técnico Óscar Villegas en el Estadio Monterrey y las preguntas giraron en torno al rival, al planteamiento del juego, pero cuando fue turno de cuestionar por parte de los bolivianos, todo cambió, al grado de que el técnico estuvo cerca de que se le quebrara la voz, como cuando le preguntaron si se sabía el hombre más importante de Bolivia en ese momento. El estratega se mostró sereno y dio una muestra de humildad al reconocer a todo su equipo mientras que los ojos se le humedecían.
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“Mis jugadores son los más importantes, son los que entran a la cancha, son los que desarrollan todo. Mi cuerpo técnico es tan importante como yo, porque hacemos un trabajo en equipo, porque somos una familia y porque definitivamente tenemos un lema, un eslogan, que es que nadie es más importante que todos juntos y es con ese lema que hemos llegado donde estamos.
“Nadie es más importante que todos juntos, así que esperemos que esto se pueda demostrar mañana, festejemos todos y que el mérito sea desde el presidente de la Federación hasta el utilero, hasta todos los que han sido parte de esto”.
Hubo otra pregunta donde curiosamente se le recordó a Villegas su pasado donde estudió comunicación. “¿Qué le preguntaría el Óscar Villegas periodista al Óscar Villegas técnico?”. Ahí el estratega fue más a lo personal, pues reformuló la pregunta y dijo que le gustaría preguntarle a su madre fallecida cómo veía hoy que estaban cerca de un Mundial. De nuevo, el ambiente se cargó de emotividad y más cuando expresó que sabía que desde el cielo lo veía.
En otra de sus declaraciones, Villegas resaltó el apoyo de la afición y destacó que gente mayor de 30 años no han sabido lo que es vivir un Mundial, pues la última vez que Bolivia estuvo en una Copa del Mundo fue hace 32 años en Estados Unidos 94.
“Destaco el apoyo de toda la gente, de los bolivianos; calculo que gente de 30, 35 años, nunca han vivido esto y es nuevo. Nos alegra muchísimo que que todo un país esté pendiente de su selección, que se cante el himno nacional, ustedes ven el orgullo con que lo cantamos todos y que el mundo pueda ver que que Bolivia está compitiendo, eso nos llena de mucho orgullo.
Esta respuesta dio paso a una intervención de un joven periodista, quien más que preguntarle, agradeció al técnico tener a Bolivia a un paso del Mundial, lo que es un sueño para el propio periodista, quien se disculpó por casi llegar a las lágrimas.
La rueda de prensa de Bolivia fue más allá del futbol, pues se demostró que toda una nación sueña y sufre por poder entrar a la Copa del Mundo.