Bolivia vence 1-0 a Brasil y avanza al repechaje para el Mundial de 2026; Venezuela, fuera

La selección de Bolivia dio la sorpresa y se metió en el Repechaje rumbo al Mundial al vencer a Brasil; Colombia goleó a Venezuela, que quedó fuera de toda posibilidad.

Bolivia celebra su boleto al repechaje tras derrotar a Brasil.
Bolivia celebra su boleto al repechaje tras derrotar a Brasil. / Buda Mendes/Getty Images

Bolivia venció este martes 1-0 a Brasil en El Alto, a 4,150 metros sobre el nivel del mar, en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas, y se clasificó para la repesca intercontinental para el Mundial 2026 con la ayuda de Colombia, que goleó 6-3 a Venezuela en Maturín.

La Verde llegó al séptimo lugar del premundial sudamericano con 20 puntos, y superó a la Vinotinto que se quedó con 18 unidades.

El gol del histórico triunfo boliviano llegó a los 45+4 minutos, de penal, anotado por el volante ofensivo Miguel Terceros.

Colombia acabó con el sueño mundialista de Venezuela

Venezuela se quedó otra vez sin Mundial. La Vinotinto cayó este martes ante la clasificada Colombia por 6-3 en Maturín y cedió a Bolivia el boleto al repechaje intercontinental.

La Verde asumió el séptimo lugar de la tabla en El Alto al sellar una victoria 1-0 ante Brasil, que sumergió a Venezuela en la octava posición.

Luis Javier Suárez fue el verdugo de los venezolanos. Goles en los minutos 42, 50, 59 y 67. Yerry Mina anotó el primero para los cafeteros a los 10, cuando Venezuela estaba arriba en el marcador. El último clavo en la cruz fue de John Córdoba en el 78.

Telasco Segovia abrió la cuenta, muy temprano en el reloj, a los tres. Josef Martínez anotó a los 12 tras el gol de Mina. Salomón Rondón descontó a los 76.

