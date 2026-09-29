Brasil y Ancelotti consiguen su primera victoria después del Mundial tras remontar a Australia

Carlo Ancelotti consiguió su primera victoria con Brasil después del Mundial de 2026, aunque la tarde en Brisbane también dejó una preocupación importante. La Seleção remontó una desventaja y venció 4-2 a Australia en el segundo partido de esta gira, con goles de Vanderson, Raphinha, Bruno Guimarães y Vinícius Júnior. Raphinha marcó el empate antes del descanso, pero no disputó la segunda mitad debido a molestias musculares en el muslo derecho.

Brasil necesitaba ofrecer una respuesta después del empate 1-1 del viernes en Townsville ante los propios australianos, donde Rayan evitó la derrota con un gol en el tiempo agregado. Ancelotti realizó siete modificaciones en su alineación y mantuvo el 4-3-3, con Raphinha como delantero centro, Vinícius por la izquierda y Rayan por la derecha. El objetivo no solo era obtener un mejor resultado, sino continuar con la evaluación de una generación que apunta hacia la Copa América de 2028 y el Mundial de 2030.

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🚨🇧🇷 BRUNO GUIMARAES GIVES BRAZIL THE LEAD AGAINST AUSTRALIA! ENDRICK WITH THE ASSIST!pic.twitter.com/RVDE8wdFlN — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 29, 2026

El comienzo resultó prometedor. Apenas al minuto 3, Rayan encontró a Gabriel Bontempo y el mediocampista cedió el balón para Vanderson. El lateral derecho sacó un disparo potente y adelantó a una selección brasileña que parecía haber corregido la falta de agresividad mostrada en el primer encuentro.

La ventaja, sin embargo, duró poco. Australia aprovechó otra jornada de dudas en la defensa brasileña y cambió el partido en cinco minutos. Alessandro Circati empató al 28 con un remate de tacón después de un tiro de esquina. La acción pasó por la revisión del VAR, que confirmó que no existía fuera de juego.

Al minuto 33 llegó el segundo golpe. Brasil perdió el balón cerca de su propia área y Connor Metcalfe castigó el error con un disparo que dejó sin posibilidades a Otávio Costa. En cuestión de minutos, el equipo de Ancelotti pasó de controlar el encuentro a encontrarse abajo 2-1.

Brasil evitó llegar al descanso en desventaja. Una revisión del VAR derivó en un penal durante los minutos finales de la primera parte y Raphinha tomó la responsabilidad. El atacante del Barcelona convirtió la pena máxima para colocar el 2-2 y firmó uno de sus mejores momentos en una noche donde asumió el papel de líder ofensivo.

El gol fue la última intervención de Raphinha. El brasileño sintió molestias musculares en el muslo derecho durante el primer tiempo y Ancelotti decidió sustituirlo por Endrick para el complemento. La selección todavía no ha comunicado un diagnóstico definitivo, por lo que su evolución determinará si podrá continuar en la concentración.

La entrada de Endrick le dio mayor presencia en el área a Brasil. Australia ya no encontró los espacios de la primera mitad y la Seleção recuperó el control mediante la presión de Danilo, Bruno Guimarães y Gabriel Bontempo en el centro del campo.

La remontada se completó al minuto 69. Endrick participó en la construcción de la jugada y Bruno Guimarães apareció en posición de remate para marcar el 3-2. El mediocampista premió la mejoría de Brasil y devolvió la tranquilidad a un equipo que, hasta ese momento, todavía pagaba cada una de sus desconcentraciones.

Vinícius Júnior cerró la victoria al minuto 80. El delantero del Real Madrid convirtió el segundo penal de la tarde y estableció el 4-2 definitivo. Ancelotti aprovechó los minutos finales para continuar con las rotaciones y dio participación a futbolistas como Estêvão, Andrey Santos, Samuel Lino, Gabriel Martinelli y Breno Bidon.

El marcador representó un alivio para Brasil, pero no ocultó todos sus problemas. La Seleção mostró mayor capacidad ofensiva, reaccionó después de verse en desventaja y encontró cuatro goles, aunque volvió a conceder oportunidades por errores defensivos. Ante rivales de mayor calidad, esas desconcentraciones podrían tener un costo mucho más alto.

Ancelotti obtuvo la respuesta que necesitaba en el segundo partido de esta etapa posterior al Mundial. Brasil dejó atrás el empate de Townsville y consiguió su primer triunfo desde la eliminación mundialista, pero el estado físico de Raphinha se convirtió en el asunto principal antes del siguiente amistoso, programado contra India el 3 de octubre. La victoria permitió respirar; la evolución de uno de sus referentes marcará los próximos días.