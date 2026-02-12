Brian Gutiérrez lo dice claro: Chivas por encima de América
Brian Gutiérrez nació en Berwyn, Illinois en Estados Unidos, a más de 3,177 kilómetros de distancia de Guadalajara, pero la lejanía nunca fue un obstáculo para desarrollar una afición a las Chivas gracias a su padre, oriundo de Jalisco y un fiel seguidor rojiblanco.
Con su papá, solía ver por televisión los partidos del Rebaño y más los Clásicos Nacionales ante el América, por el que como buen aficionado del cuadro jalisciense desarrolló una animadversión que provocó que cuando las Águilas intentaron ficharlo, rechazara la propuesta para firmar con el equipo de sus amores, el Guadalajara.
“Antes de firmar con Chivas, hubo un tema con América, pero tenía la respuesta final y siempre era Chivas”, explicó el seleccionado mexicano en la rueda de prensa previa al Clásico Nacional de la sexta jornada del Clausura 2026.
Gutiérrez vive su primer semestre como elemento rojiblanco, del que ha sido uno de los protagonistas. El equipo tiene marca perfecta en el Clausura 2026, luego de cinco jornadas y es líder de la clasificación con 15 puntos.
El nivel del antiguo jugador del Chicago Fire ha sido tan bueno, que lo llevó a debutar con el Tri en enero pasado y está en la mira del seleccionador Javier Aguirre, como un prospecto para subirse a la lista del Mundial 2026.
Lo hace mientras vive el sueño de vestir los colores del equipo de su familia y en a la puertas de jugar su primer clásico, este sábado 14 de febrero al recibir al América en el estadio Akron.
“Estoy emocionado por vivir la intensidad y el fuego con las que se disputa un clásico. Antes lo hacía por la tele, pero ahora ser diferente porque lo haré en el campo”, añadió uno de los pilares en el esquema de Gabriel Milito, entrenador de las Chivas.
A sus 22 años, Gutiérrez no se achica y como si fuera veterano asume la responsabilidad que significa representar a uno de los dos clubes con más afición en la Liga MX ante el archirrival.
“Estoy feliz de estar acá, sé que es un partido importante y sé de la exigencia del club (…) Lo que haré en el campo será controlar el mediocampo, ayudar a mis compañeros a crear jugadas y vivir el partido de forma intensa”.
La nueva sensación rojiblanca vivirá este sábado un segundo capítulo ante el América, un rival al que ya marcó fuera de la cancha cuando rechazó su propuesta y eligió vestir los colores del club del que siempre fue aficionado. Brian confía en ahora anotar en el campo y darle otra alegría a su padre.