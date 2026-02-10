De California a Guadalajara: la historia del nuevo refuerzo de Chivas
Jonathan Pérez es el nuevo mexicanoamericano de Chivas y su arribo al Guadalajara no es solo un refuerzo más, sino el reflejo de una identidad que se extiende más allá de la frontera.
Nació en California, creció entre dos culturas y aprendió a jugar futbol en Estados Unidos, pero nunca dejó de sentirse mexicano. En su casa, Chivas no era un equipo: era una herencia. Hoy, ese vínculo íntimo se convierte en realidad cuando el Rebaño abre la puerta a un jugador que representa a una nueva generación, formada lejos del país, pero profundamente conectada con su origen.
Te puede interesar: Obed Vargas, el mexicano que creció en Alaska y que jugará con el Atlético
Jonathan no llega a “probar suerte”. Llega con proceso. Forjado en las fuerzas básicas del LA Galaxy, curtido en la USL y consolidado en la MLS con Nashville SC, su carrera ha sido una escalera sin saltos, de aprendizaje constante. Campeón joven, seleccionado nacional en categorías menores, zurdo fino y cerebral, Pérez entiende el juego desde la asociación, desde el pase que rompe líneas y el movimiento que habilita al compañero.
En la cancha, no grita. Piensa. Se mueve entre líneas, pide la pelota donde duele al rival y decide rápido. Puede partir desde la banda, pero su futbol aparece con más claridad por dentro, en esos espacios donde se construyen las ventajas y se definen los partidos. Es ahí donde encaja con naturalidad en la idea de Gabriel Milito, un técnico que cree en el talento que interpreta, no solo en el que corre.
Su llegada se da, además, en un momento simbólico. Chivas vuela en el arranque del torneo, cinco triunfos en cinco partidos y aun así mira al futuro. Jonathan Pérez no viene a tapar un hueco, viene a elevar el techo. A competir, a crecer, a entender que vestir la rojiblanca implica algo más que jugar bien: implica pertenecer.
El Guadalajara suma así a un nuevo mexicanoamericano a su historia, uno que no necesita demostrar de dónde viene, porque lo trae tatuado. En una Liga que cada vez cruza más fronteras, Jonathan Pérez representa esa mezcla moderna del futbol mexicano: identidad, formación internacional y la convicción de que el origen no se mide en kilómetros, sino en convicciones.