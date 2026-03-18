Cádiz traza un puente con México: talento, ciencia y una ruta real hacia Europa
En el futbol, muchas veces el talento aparece antes que el camino. Y en México, donde la materia prima abunda pero las oportunidades no siempre están estructuradas, esa distancia entre lo que se es y lo que se puede llegar a ser suele depender más del azar que de un sistema.
Ahí es donde entra el Cádiz Club de Futbol. Con 115 años de historia, el club español ha decidido mirar hacia América no solo como mercado, sino como territorio natural de conexión. Lo hace a través de Nomadar, su brazo de innovación, tecnología y expansión internacional, con base en Estados Unidos, pero con una lógica que cruza el Atlántico en ambos sentidos: Europa, Norteamérica e Iberoamérica como un mismo ecosistema.
“No es una estrategia forzada: siendo Cádiz y estando en ambos lados del Atlántico, lo natural es conectar”, explica Joaquín Martín, CEO Americas de Nomadar para Sports Illustrated.
La apuesta no es improvisada. Durante los últimos cinco años, Cádiz ha desarrollado una metodología propia sustentada en ciencia —incluidas tesis doctorales enfocadas en fuerza y creatividad física— que hoy se aplica tanto en su primer equipo como en sus fuerzas básicas.
“No es una metodología de intuición, está basada en ciencia y aplicada al más alto nivel”, asegura Martín. “Trabajamos en tres ejes: desarrollo de fuerza, reducción de lesiones y creatividad a través de lo físico”, añade.
En ese mapa, México aparece como un punto inevitable. “México es una potencia futbolística; el talento está ahí de manera natural”, señala el directivo español. La conexión, insiste, no necesita forzarse: está en el idioma, en la cultura y en una historia compartida dentro del futbol. Por eso, la llegada a Pachuca no es casual.
La alianza con la academia Mexiaa FC representa el primer paso tangible de esta expansión en territorio mexicano. Durante abril, entrenadores y especialistas de Cádiz viajarán para implementar un programa intensivo de dos a tres semanas, en el que se mezclará formación, evaluación y algo inevitable en el futbol: scouting.
"Hay proyectos que simplemente encajan y este es uno de ellos”, explica Martín. “Pachuca es sinónimo de futbol; es un entorno donde el talento tiene historia”. De ahí saldrán nombres. Algunos, quizá, viajarán a España.
El programa —denominado High Performance Training (HPT)— está diseñado para jugadores entre 12 y 18 años, aunque también contempla perfiles mayores con aspiraciones profesionales. La lógica es distinta a la de muchas academias: no se trata solo de detectar al próximo futbolista de élite, sino de construir un entorno de desarrollo.
Porque la realidad es contundente: menos del 1% llega al profesionalismo. “Hay que decirlo con claridad”, admite Joaquín. “De más de 300 jugadores internacionales en tres años, solo tres han firmado contrato”.
El dato no se oculta; se asume como parte del proceso. El objetivo no es vender ilusiones, sino ordenar el camino.
“Muchos chicos tienen que buscarse la vida por su cuenta”, reconoce Joaquín Martín, CEO Americas de Nomadar. “Lo que intentamos es estructurar ese trayecto”, agrega.
Ese matiz es clave. En lugar de estandarizar perfiles, la metodología se adapta al jugador: edad biológica, posición, capacidades físicas y contexto. En el caso mexicano, destacan dos cualidades que el programa busca potenciar.
“El jugador mexicano tiene técnica y creatividad”, explica. “Pero no buscamos un perfil único, porque dentro de un mismo equipo hay múltiples formas de entender el juego”. El enfoque, además, no es unidireccional. “Queremos facilitar el tránsito del talento en las dos direcciones, hacia Europa y hacia América”.
La elección de Pachuca refuerza esa idea. Ciudad sinónimo de futbol, con academias que han nutrido tanto a la liga local como al ámbito internacional, representa un entorno donde el talento no es promesa, sino costumbre.
A diferencia de otros modelos que han llegado al país bajo estructuras comerciales, el discurso de Cádiz insiste en un punto: la conexión directa con el club. Sin intermediarios. Sin simulaciones.
A eso se suman otros elementos: una metodología científica aplicada de forma real, el uso constante de tecnología —incluida inteligencia artificial y análisis de datos— y una filosofía que, al menos en el discurso, pone el foco en la formación humana tanto como en la futbolística.
“La tecnología no es un complemento, está en el centro del proceso”. Pero hay algo más. “Estamos trabajando con jóvenes y eso implica una responsabilidad enorme”, subraya. “El impacto en una persona en formación puede ser muy positivo o muy negativo, y eso lo tomamos muy en serio”.
El proyecto apenas comienza en México. No hay cifras cerradas ni promesas infladas sobre cuántos jugadores cruzarán el Atlántico. Pero sí hay una intención clara: construir un puente donde antes solo había saltos individuales. Un camino que, en el futbol mexicano, pocas veces ha estado verdaderamente trazado.