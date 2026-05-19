Carvajal y su adiós del Real Madrid: un legado que pocos laterales han igualado en la historia
El Real Madrid confirmó este lunes lo que ya era un secreto a voces: Dani Carvajal no seguirá en el club la próxima temporada. El capitán, de 34 años, cierra una etapa de 13 temporadas en el primer equipo y 23 años ligado al club, desde que llegó a la cantera en 2002 con apenas diez años.
Su despedida oficial será este sábado en el Santiago Bernabéu ante el Athletic Club, en la última jornada de LaLiga. Florentino Pérez lo despidió con palabras del comunicado oficial: "Dani Carvajal es una leyenda y un símbolo del Real Madrid y su cantera. Su imagen junto a nuestro querido y recordado Alfredo Di Stéfano poniendo la primera piedra de la Ciudad Real Madrid quedará para siempre en el corazón de todos los madridistas y en la historia de nuestro club. Esta es y será siempre su casa".
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La historia de Carvajal con el Madrid es la de un niño que llegó con diez años, puso la primera piedra de Valdebebas con doce junto a Alfredo Di Stéfano, salió una temporada al Bayer Leverkusen para crecer, regresó en 2013 y nunca más se fue. En sus 451 partidos con la camiseta blanca ganó 27 títulos: seis Champions Leagues, seis Mundiales de Clubes, cinco Supercopas de Europa, cuatro Ligas, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España.
Solo Modric lo supera en títulos con el club, con 28. Con esas seis Champions, Carvajal forma parte del grupo más exclusivo del fútbol mundial: los únicos cinco jugadores en la historia en ganar seis veces la Copa de Europa, junto a Paco Gento, Modric, Kroos y Nacho.
En la final de Wembley de la decimoquinta Champions anotó el gol del empate en el minuto 83, el que evitó la derrota y abrió la puerta a la prórroga donde el Madrid terminó ganando. Fue elegido mejor jugador del partido. Con la selección española levantó la Liga de Naciones en 2023 y la Eurocopa en 2024 en 51 partidos internacionales.
Su legado va más allá del Madrid. Durante más de una década fue el lateral derecho titular de la selección española, en una época donde España dominó el fútbol mundial. Muchos lo consideran el mejor lateral derecho de su generación en Europa, y entre ellos está Cafú, el brasileño considerado el mejor lateral derecho de la historia, quien lo señaló públicamente como el número uno del mundo por encima de nombres como Kyle Walker y otros referentes de la posición.
"Aunque sea brasileño, vengo diciendo desde hace tiempo que es de los mejores del mundo. Es un lateral que va arriba, que centra, que marca, que tiene garra", dijo Cafú. Nunca fue el jugador más vistoso del Madrid, pero temporada tras temporada estuvo en el once. Eso, en un club con las exigencias del Real Madrid, dice más que cualquier título.
Sus últimas dos temporadas estuvieron marcadas por las lesiones. En octubre de 2024 sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior, del ligamento colateral externo y del tendón poplíteo de su rodilla derecha. Regresó en agosto de 2025 para la semifinal del Mundial de Clubes, pero una lesión muscular en el sóleo y una artroscopia posterior cortaron definitivamente su ritmo. El camino no fue fácil, algo que él mismo reconoció en su carta de despedida: "Hubo lesiones, caídas y momentos de duda que me pusieron a prueba. Y siempre, siempre, me levanté."
Carvajal cerró su mensaje con la promesa que hizo el día de su presentación y que considera cumplida: "Me voy tranquilo y en paz sabiendo que he cumplido mi palabra. Me voy con el corazón lleno y un orgullo eterno sabiendo que lo dejé todo por este club."
Y hay un dato curioso que acompaña esta despedida. Desde 2021, cada jugador nombrado primer capitán del Real Madrid se ha ido al término de esa misma temporada. Ramos en 2021, Marcelo en 2022, Benzema en 2023, Nacho en 2024, Modric en 2025 y ahora Carvajal en 2026. Seis años consecutivos en que el brazalete se convierte en el último acto de una historia que merece cerrarse con honores.