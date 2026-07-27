Casemiro, Lewandowski y Griezmann, entre las figuras que enfrentarán a la Liga MX en la Leagues Cup 2026
En la primera semana de regreso en la MLS después del parón por la Copa del Mundo, tres figuras internacionales hicieron su debut en la liga estadunidense, Antoine Griezmann, Casemiro y Robert Lewandowski, tras uno de los mercados de fichajes más activos dentro de los Estados Unidos.
Estas tres contrataciones tendrán sus primeros enfrentamientos ante equipos de la Liga MX en la Leagues Cup 2026 que está por comenzar, en donde además otras figuras de renombre estarán chocando con los 18 equipos de la liga mexicana.
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Quien mejor debut tuvo fue el delantero francés, que apenas a los 48 minutos de vestir la camiseta del Orlando City marcó su primer gol en la MLS; Griezmann suma ya dos partidos y dos victorias con los de Florida.
El que también debutó el mismo día que Antoine fue Robert Lewandowski con el Chicago Fire, aunque los resultados no fueron tan buenos, pues tras dos encuentros aún no conoce lo que es la victoria, perdiendo y empatando sin poder anotar gol aun en sus dos participaciones.
De los tres fichajes, quien puede sorprender más es Casemiro, que hace unas semanas disputó la Copa del Mundo con Brasil y el pasado 25 de julio ya empezó su primer partido como titular con el Inter de Miami, jugando los 90 minutos y obteniendo su primera victoria.
Estas tres figuras internacionales, campeones de Champions y Europa League, tendrán un partido más en su liga local antes de comenzar la acción en la Leagues Cup ante equipos de la Liga MX, aunque un par de ellos ya tiene experiencia enfrentando a clubes mexicanos. Tanto Casemiro como Lewandowski jugaron ante América y Tigres respectivamente en el Mundial de Clubes, ambos con triunfos.
El Inter de Miami y Orlando City estarán jugando ante San Luis, León y Monterrey, mientras que Chicago Fire lo hará contra Necaxa, Santos Laguna y Cruz Azul; los tres equipos de la MLS esperan seguir avanzando en la Leagues Cup 2026 y seguir enfrentando a más conjuntos de la Liga MX.
LAS FIGURAS QUE ENFRENTARÁN A LOS MEXICANOS
Griezmann, Lewandowski y Casemiro son solo algunos de los nombres que la MLS presentará para encarar los juegos contra los equipos de la Liga MX, pero dentro de sus otros 15 participantes también se encuentran nombres a seguir que podrían marcar la diferencia:
Austin FC cuenta con el delantero mexicoamericano Brandon Vázquez, ex futbolista de los Rayados de Monterrey.
FC Dallas estará presente con el atacante croata Peter Musa, que viene de marcar y ser titular con su selección en la Copa del Mundo.
LAFC es uno de los más fuertes por parte de la liga estadunidense, con figuras como Stephen Eustaquio y Heung-Min Son, recién mundialistas, además de su estrella Dennis Bouanga.
Vancouver Whitecaps, único equipo canadiense en la competencia, cuenta con el campeón del mundo y de Champions League, Thomas Müller, entre su plantilla.
Nashville presentará de nueva cuenta al alemán Hany Mukhtar, recordado por anotar el gol que eliminó al América en la temporada pasada de Concacaf Champions Cup.
¿CUÁNDO INICIA LA LEAGUES CUP 2026?
El torneo que enfrenta a los mejores clubes de la MLS en contra de la Liga MX comienza el martes 4 de agosto con el encuentro entre FC Cincinnati y Pachuca. Al igual que en la edición pasada, cada equipo jugará tres partidos y los mejores cuatro de cada liga avanzará a la fase de eliminación directa.
La Leagues Cup 2026 contará con cuartos de final y semifinales, con el partido por el tercer lugar y la gran final disputándose el domingo 6 de septiembre. El torneo otorgará un pase a la Concacaf Champions Cup del 2027 a los primeros tres lugares.