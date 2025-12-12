Tras el sorteo final, el Mundial 2026 desata una avalancha global de demanda por boletos
Tras el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se realizó el 5 de diciembre, la demanda de boletos continúa en ascenso. Los aficionados de 212 países y territorios ya han asegurado sus entradas y las ventas acumuladas de las dos primeras fases están cerca de alcanzar los dos millones de boletos.
Los países sede —Estados Unidos, Canadá y México— encabezan la lista de compradores, seguidos por aficionados de Inglaterra, Alemania, Brasil, Colombia, España, Argentina y Francia.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, felicitó a las selecciones clasificadas e invitó a los seguidores a participar en la siguiente etapa del proceso de venta, que inicia días después del sorteo final en Washington D. C.
Comienza la tercera fase: sorteo aleatorio
La próxima fase de venta, el sorteo aleatorio, abrirá el 11 de diciembre a las 11:00 h ET (17:00 h CET) y se extenderá hasta el 13 de enero de 2026.
- La inscripción será en FIFA.com/tickets.
- El orden de registro no influye en las probabilidades de ser seleccionado.
- Los aficionados deberán iniciar sesión con su FIFA ID o crear uno nuevo.
- Podrán elegir partidos, categorías y número de boletos, respetando las restricciones por unidad familiar.
Los solicitantes seleccionados recibirán un correo de confirmación y el cobro se realizará automáticamente en febrero. En caso de aprobación parcial, solo se asignarán algunos de los partidos solicitados.
Boletos por partido y paquetes de hospitality
Tras publicarse el calendario oficial poco después del sorteo del 5 de diciembre, esta será la primera ocasión en que los aficionados podrán solicitar boletos para partidos individuales conociendo ya los emparejamientos de la fase de grupos.
También será posible solicitar boletos por selección a través de las federaciones miembro participantes, cada una con sus propios criterios.
Los seguidores que deseen asegurar su presencia en partidos específicos podrán optar por los paquetes de hospitality, disponibles en FIFA.com/hospitality a través de On Location.
Fases posteriores y recomendaciones
Más adelante, se habilitará la venta por orden de llegada para los boletos restantes. La FIFA insiste en que FIFA.com/tickets es la única fuente oficial y advierte que boletos de canales no autorizados podrían ser inválidos.
La compra de boletos no garantiza la entrada a Estados Unidos, México o Canadá. La FIFA recomienda revisar las exigencias migratorias de cada país y tramitar visados con antelación. Los viajeros con boletos para partidos en EE. UU. podrán acceder al sistema prioritario FIFA PASS.
Solo podrán participar en el sorteo personas mayores de 18 años y no es necesario realizar una compra previa.