La ceremonia del Sorteo del Mundial 2026 en imágenes: futbolistas, celebridades y más

El Sorteo de la Copa del Mundo dejó muchas postales donde el futbol tuvo varios protagonistas que desfilaron por la alfombra roja del Kennedy Center de Washington.

Redacción SI México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.
Andrew Harnik/Getty Images

El Sorteo de la Copa del Mundo 2026 fue un importante desfile de celebridades que engalanaron el evento más importante del deporte mundial. Desde figuras del futbol como Cafú, Batistuta, Pepe, Materazzi y más, pasando por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

A continuación damos un repaso a las mejores imágenes que dejó la alfombra roja y la ceremonia del Sorteo.

Los anfitriones del sorteo: Rio Ferdinand, Samanta Johnson, Kevin Hart y Heidi Klum.
Los anfitriones del sorteo: Rio Ferdinand, Samanta Johnson, Kevin Hart y Heidi Klum. / Stephanie Scarbrough - Pool/Getty Images
Tom Brady saca el nombre de Brasil en el sorteo.
Tom Brady saca el nombre de Brasil en el sorteo. / Patrick Smith/Getty Images
Tom Brady y Shaquille O'Neal, de los encargados de sacar los papelitos de los países.
Tom Brady y Shaquille O'Neal, de los encargados de sacar los papelitos de los países. / Patrick Smith/Getty Images
Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney.
Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney. / Andrew Harnik/Getty Images
Gianni Infantino, Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney.
Gianni Infantino, Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney. / Kevin Dietsch/Getty Images
Carlo Ancelotti, técnico de Brasil.
Carlo Ancelotti, técnico de Brasil. / Dan Mullan/Getty Images
El exjugador brasileño Roberto Carlos.
El exjugador brasileño Roberto Carlos. / Kevin Dietsch/Getty Images
Los brasileños Kaká y Ronaldo, en la alfombra roja.
Los brasileños Kaká y Ronaldo, en la alfombra roja. / Kevin Dietsch/Getty Images
El exárbitro italiano Pierluigi Colina.
El exárbitro italiano Pierluigi Colina. / Kevin Dietsch/Getty Images
El astro de la NBA, Shaquille O'Neal.
El astro de la NBA, Shaquille O'Neal. / Kevin Dietsch/Getty Images
