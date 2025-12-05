La ceremonia del Sorteo del Mundial 2026 en imágenes: futbolistas, celebridades y más
El Sorteo de la Copa del Mundo dejó muchas postales donde el futbol tuvo varios protagonistas que desfilaron por la alfombra roja del Kennedy Center de Washington.
El Sorteo de la Copa del Mundo 2026 fue un importante desfile de celebridades que engalanaron el evento más importante del deporte mundial. Desde figuras del futbol como Cafú, Batistuta, Pepe, Materazzi y más, pasando por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.
A continuación damos un repaso a las mejores imágenes que dejó la alfombra roja y la ceremonia del Sorteo.
