SI Mexico

Sorteo del Mundial 2026: designación de grupos y los rivales de México EN VIVO

Este viernes se lleva a cabo el sorteo de la Copa del Mundo, donde se conocerán los grupos que conformarán la competencia y los rivales a los que enfrentará México.

César Juárez Caudillo

El Sorteo del Mundial 2026 definirá los grupos y los
El Sorteo del Mundial 2026 definirá los grupos y los / Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images

Este viernes se llevará a cabo el Sorteo del Mundial 2026, donde se definirá el futuro de las 48 selecciones que participarán en la Copa del Mundo y donde por fin se sabrá los equipos que enfrentará la Selección Mexicana.

Hasta ahora, hay 42 selecciones clasificadas al Mundial 2026, incluyendo a México, Estados Unidos y Canadá, los tres anfitriones, restando seis plazas por designar; cuatro saldrán de la repesca de la UEFA, disputada por Italia, Polonia, Suecia, Turquía, Rumania, Albania, Bosnia y Herzegovina, Chequia, Dinamarca, Kosovo, Irlanda del Norte, Macedonia del Norte, República de Irlanda, Eslovaquia, Gales y Ucrania.

Te puede interesar: Mundial 2026: El sorteo que define una nueva era… y que ningún gigante quiere enfrentar

Los otros dos lugares restantes serán para las selecciones que jueguen el Repechaje Internacional: Bolivia, Irak, Jamaica, Surinam, República Democrática del Congo y Nueva Caledonia.

Conforme se lleve a cabo el sorteo en el Kennedy Center de Washington, se irán conformando los grupos y aquí se podrán consultar.

Países clasificados hasta ahora

  • Anfitriones | Canadá, México, Estados Unidos
  • AFC | Australia, RI de Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Catar, Arabia Saudí, Uzbekistán
  • CAF | Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez
  • CONCACAF | Curazao, Haití, Panamá
  • CONMEBOL | Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay
  • OFC | Nueva Zelanda
  • UEFA | Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suiza

Bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 | Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania

Bombo 2 | Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria, Australia

Bombo 3 | Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí, Sudáfrica

Bombo 4 | Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificado A de UEFA, clasificado B de UEFA, clasificado C de UEFA, clasificado D de UEFA, clasificado 1 del torneo clasificatorio FIFA, clasificado 2 del torneo clasificatorio FIFA

Los Grupos del Mundial 2026

Grupo A

A1

México

A2

A3

A4

Grupo B

B1

Canadá

B2

B3

B4

Grupo C

C1

C2

C3

C4

Grupo D

D1

Estados Unidos

D2

D3

D4

Grupo E

E1

E2

E3

E4

Grupo F

F1

F2

F3

F4

Grupo G

G1

G2

G3

G4

Grupo H

H1

H2

H3

H4

Grupo I

I1

I2

I3

I4

Grupo J

J1

J2

J3

J4

Grupo K

K1

K2

K3

K4

Grupo L

L1

L2

L3

L4

Published |Modified
César Juárez Caudillo
CÉSAR JUÁREZ CAUDILLO

Periodista en Sports Illustrated México, donde da cobertura a Futbol Mexicano, MLB, NFL. Con experiencia en Mundiales FIFA, JJOO y más.

Home/Fútbol