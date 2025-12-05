Sorteo del Mundial 2026: designación de grupos y los rivales de México EN VIVO
Este viernes se llevará a cabo el Sorteo del Mundial 2026, donde se definirá el futuro de las 48 selecciones que participarán en la Copa del Mundo y donde por fin se sabrá los equipos que enfrentará la Selección Mexicana.
Hasta ahora, hay 42 selecciones clasificadas al Mundial 2026, incluyendo a México, Estados Unidos y Canadá, los tres anfitriones, restando seis plazas por designar; cuatro saldrán de la repesca de la UEFA, disputada por Italia, Polonia, Suecia, Turquía, Rumania, Albania, Bosnia y Herzegovina, Chequia, Dinamarca, Kosovo, Irlanda del Norte, Macedonia del Norte, República de Irlanda, Eslovaquia, Gales y Ucrania.
Los otros dos lugares restantes serán para las selecciones que jueguen el Repechaje Internacional: Bolivia, Irak, Jamaica, Surinam, República Democrática del Congo y Nueva Caledonia.
Conforme se lleve a cabo el sorteo en el Kennedy Center de Washington, se irán conformando los grupos y aquí se podrán consultar.
Países clasificados hasta ahora
- Anfitriones | Canadá, México, Estados Unidos
- AFC | Australia, RI de Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Catar, Arabia Saudí, Uzbekistán
- CAF | Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez
- CONCACAF | Curazao, Haití, Panamá
- CONMEBOL | Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay
- OFC | Nueva Zelanda
- UEFA | Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suiza
Bombos del sorteo del Mundial 2026
Bombo 1 | Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania
Bombo 2 | Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria, Australia
Bombo 3 | Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí, Sudáfrica
Bombo 4 | Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificado A de UEFA, clasificado B de UEFA, clasificado C de UEFA, clasificado D de UEFA, clasificado 1 del torneo clasificatorio FIFA, clasificado 2 del torneo clasificatorio FIFA
Los Grupos del Mundial 2026
Grupo A
A1
México
A2
A3
A4
Grupo B
B1
Canadá
B2
B3
B4
Grupo C
C1
C2
C3
C4
Grupo D
D1
Estados Unidos
D2
D3
D4
Grupo E
E1
E2
E3
E4
Grupo F
F1
F2
F3
F4
Grupo G
G1
G2
G3
G4
Grupo H
H1
H2
H3
H4
Grupo I
I1
I2
I3
I4
Grupo J
J1
J2
J3
J4
Grupo K
K1
K2
K3
K4
Grupo L
L1
L2
L3
L4