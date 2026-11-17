César Montes asumió la responsabilidad por la derrota de México en Kingston y pidió a los jugadores de mayor experiencia que den un paso al frente en Monterrey. En la víspera de la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, el defensa reconoció que el Tri quedó a deber en el 3-2 ante Jamaica y que corregir las desatenciones de la ida será decisivo para remontar la eliminatoria.

"No fuimos dignos de representar a nuestra selección y eso no nos lo podemos permitir", dijo Montes. El central hizo extensiva la autocrítica a los 11 jugadores en la cancha y sostuvo que el grupo tiene claro qué hizo mal en Kingston y qué puede rescatar de un partido en el que llegó a estar tres goles abajo.

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México revisó en video los errores de la ida

Montes atribuyó los tres goles recibidos a errores puntuales. Explicó que el equipo ya habló de esas jugadas y las revisó en una sesión de video para identificar las desatenciones que Jamaica aprovechó. En la ida, un autogol de Jesús Gallardo abrió el marcador, Renaldo Cephas amplió la ventaja y Richard King convirtió un penal para el 3-0.

Los goles de Gilberto Mora y Julián Quiñones redujeron la diferencia a un tanto. Montes insistió en que esa distancia le permite a México encarar la vuelta con opciones, aunque la remontada exige que el equipo asuma la responsabilidad por lo ocurrido en Kingston. A los futbolistas de mayor experiencia, dijo, les corresponde dar el primer paso para sacar adelante la serie.

"La autocrítica está, la responsabilidad al final de cuentas es de nosotros, los 11 que estamos dentro", señaló el defensa.

Montes confía en el respaldo de Monterrey

Para el central, disputar la vuelta en Monterrey tiene un significado personal. Describió como un sentimiento increíble volver a casa y reencontrarse con su gente. También destacó la pasión con la que se vive el futbol en la ciudad y expresó su confianza en que la afición acompañará al equipo en su intento por revertir el marcador.

Montes considera que jugar en casa y en una cancha distinta cambia las condiciones de la eliminatoria. México llega con un gol de desventaja en el global y el defensa espera que el encuentro termine en una fiesta para el equipo y su afición.

Al ser consultado sobre el grito discriminatorio, el jugador dijo que ha visto avances en el comportamiento de la grada y recordó que el grito no se había escuchado en actuaciones anteriores. Confió en que tampoco aparecerá ante Jamaica y recalcó que México necesita el apoyo de su público.

Su futuro sigue ligado al Lokomotiv

Montes también habló de los rumores sobre un posible regreso al futbol mexicano. Recordó cuánto le costó salir de México y explicó que su intención es prolongar lo más posible su etapa en el extranjero. Agradeció que se le vincule con un eventual retorno y se mostró abierto a considerar opciones.

Por ahora, el defensor recordó que tiene contrato con el Lokomotiv de Moscú hasta 2029 y que sigue enfocado en su etapa con el club. Con la selección, su compromiso inmediato es la vuelta ante Jamaica, en la que México tendrá que recuperar el gol que lo separa del empate global.