César Ramos y su equipo arbitral, varados en Medio Oriente; esperan volver el sábado
Lo que comenzó como una gira arbitral de rutina terminó convirtiéndose en una travesía inesperada para el silbante mexicano César Arturo Ramos Palazuelos y su equipo.
Durante dos semanas, Ramos y sus asistentes Alberto Morín y Marco Antonio Bisguerra estuvieron en Medio Oriente para dirigir compromisos internacionales: dos partidos de liga en Emiratos Árabes Unidos y otro encuentro en Arabia Saudita.
Al concluir sus designaciones, el plan era regresar a México el sábado 28. El itinerario contemplaba una escala en Doha, en Qatar, antes de continuar hacia Dallas y posteriormente al país.
Sin embargo, el viaje cambió de forma abrupta.
El vuelo en el que viajaba Ramos había salido desde Dubái, pero aproximadamente dos horas después del despegue tuvo que aterrizar de emergencia en Doha. Fue ahí donde el cuerpo arbitral mexicano se enteró de que había estallado el conflicto en la región.
El inicio de los ataques de Israel contra Irán provocó el cierre del espacio aéreo civil en varios puntos del Medio Oriente, lo que dejó a los árbitros varados en territorio catarí.
Durante días permanecieron en un hotel mientras las aerolíneas evaluaban alternativas para sacarlos de la zona.
“La información se actualiza por parte de la aerolínea a diario a las 9 de la mañana, hora local. Estamos bien y en espera”, explicó Ramos a Sports Ilustrated México.
El silbante también detalló que la situación aérea se mantiene complicada. “Por lo pronto sigue cerrado el espacio aéreo civil por seguridad”, señaló horas antes de saber si podría salir vía terrestre como otras 279 mexicanos que fueron evacuados de la zona —desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Qatar—, de esa manera por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Ante la falta de vuelos, finalmente fueron trasladados por tierra para intentar salir de Qatar. “Nos sacaron por tierra a Arabia Saudita”, explicó.
Ahora, el objetivo es completar el viaje de regreso a México. “Si todo va bien espero estar por allá el sábado”, dijo Ramos, con la esperanza de cerrar una semana marcada por la incertidumbre lejos de casa.