Charlyn Corral gana el Trofeo Gerd Müller como mejor delantera en el Balón de Oro 2026

La mexicana Charlyn Corral fue reconocida con el Trofeo Gerd Müller como mejor delantera en la rama femenil durante la gala del Balón de Oro 2026, un reconocimiento internacional que distingue a los máximos referentes goleadores de la temporada. La atacante de Pachuca Femenil se convirtió en protagonista de la ceremonia y puso al futbol mexicano en el escenario internacional con este galardón.

Corral recibió la distinción por su capacidad goleadora y sus destacadas actuaciones con las Tuzas. El premio representa un reconocimiento a la trayectoria de la delantera mexicana, quien se ha consolidado como una de las principales figuras de la Liga MX Femenil gracias a su regularidad frente al arco y su influencia en el ataque del conjunto hidalguense.

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Charlyn Corral, reconocida entre las mejores goleadoras del mundo

La atacante mexicana se ha convertido en una de las futbolistas más determinantes del campeonato nacional desde su llegada a Pachuca. Su capacidad para encontrar espacios, definir dentro del área y generar oportunidades de gol la ha mantenido entre las protagonistas del futbol femenil, además de convertirla en una referente de las Tuzas.

Corral también cuenta con una trayectoria internacional que incluye su paso por el futbol europeo y sus participaciones con la Selección Mexicana. Su experiencia en distintas ligas y su productividad ofensiva han fortalecido su prestigio, hasta llevarla a recibir un reconocimiento internacional como el Trofeo Gerd Müller en la gala de 2026.

Harry Kane recibe el Trofeo Gerd Müller como mejor delantero

En la categoría masculina, Harry Kane, delantero del Bayern Munich, también fue distinguido con el Trofeo Gerd Müller durante la ceremonia del Balón de Oro 2026. El atacante inglés recibió el galardón por su producción goleadora con el conjunto alemán y la selección de Inglaterra, con la que se ha mantenido como una de las principales referencias ofensivas.

El reconocimiento de Corral en la rama femenil y el de Kane en la varonil colocaron a ambos delanteros entre los protagonistas de la gala. Para la mexicana, el premio representa un logro destacado en su carrera y una distinción que proyecta el talento del futbol femenil mexicano en uno de los escenarios más importantes del futbol internacional.