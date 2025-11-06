Charlyn Corral, siempre joven frente al gol
La leyenda de Charlyn Corral parece no tener fin. Aquella joven que hace dos décadas asombraba al mundo con un récord de dominadas sin dejar caer el balón al césped se ha instalado en la memoria colectiva como una delantera voraz, ajena al paso del tiempo. Años transcurren y ella compite con la misma intensidad y destruye defensas con la misma hambre de gol.
Esta noche en el Estadio Olímpico Universitario, como lo ha hecho en decenas de sedes más, el espectáculo fue suyo: un doblete para remontar el 0-1 inicial del Cruz Azul y dar ventaja de 2-1 a las Tuzas, actuales campeonas de Liga, en la Ida de los Cuartos de Final en la búsqueda del título del Apertura 2025.
Las piernas de la pentacampeona de goleo se mueven veloces. Es una catedrática experta en cómo jugar cuando no se tiene el balón. Da indicaciones, ordena y dirige. Analiza el juego y se convierte por momentos en la estratega de su equipo dentro del campo.
Vigila, pero también presiona. No escatima esfuerzo y eso contagia a sus compañeras. Si la más grande se brinda así sería impropio no imitar su entrega. Le gusta intimidar a las arqueras rivales. Ahora quien lo sufrió fue la portera celeste Alejandría Godínez, una arquera con experiencia que evitó que el marcador se holgara en favor de las visitantes. La heroína de la tribuna, pero quien sin duda soñará a la goleadora.
"Charlyn sigue siendo la mejor delantera de México"- Óscar Torres / DT Pachuca Femenil
Cruz Azul plantó cara con la estadounidense Aerial Chavarin, segunda máxima goleadora del torneo —18 en fase regular— como bandera. Ella apareció apenas al minuto 11 tras rematar impecable y determinada un pase profundo y milimétrico. El impecable lance de la arquera Esthefanny Barreras. Un golazo en el regreso de La Máquina a una Liguilla después de tres años de ausencia.
Charlyn Corral observaba con las manos a la cintura. Su mirada era fija. En la reanudación no daba pelota por perdida porque el tiempo y la experiencia le han dado a entender los secretos del juego: mientras hay un esfuerzo constante la recompensa tiene posibilidades de llegar. Y así ocurrió.
Al minuto 14, Charlyn —22 goles en el Apertura 2025—, hábil como nadie para el control dirigido, recibió un balón de Nina Nicosia a la entrada del área. La pelota le hizo un extraño, pero eso no le espanta y, con marca encima, golpeó de tres dedos, con clase de billarista y listo… el partido ya estaba empatado. ¡Vaya clase!
Otra vez manos a la cintura, pero ahora era otra la futbolista quien hacía ese gesto. Era Aerial, con su inconfundible figura espigada, quien miraba al horizonte y respiraba profundo. Poco duró la ventaja de su gol.
Cuando Charlyn encuentra el gol, nada la detiene en busca de más. Nunca para. Así, al 31’ empujó de nuevo el balón hacia la red con ese oficio de goleadora de clase mundial. Nicosia volvió a ser cómplice. La volante tuza también fue factor: despejó de rivales el camino. Por momentos a paso ligero; por momentos en algún sprint a toda velocidad.
Al final Charlyn se encontró con una tarjeta amarilla. Tiene 34 años, ha ganado cinco títulos de goleo desde que llegó a la Liga MX en 2021. Cada torneo bate su propio récord. Pareciera una competencia personal. Charlyn Corral vs Charlyn Corral.