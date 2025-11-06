Charlyn Corral, siempre joven frente al gol

🔁 ¡Reina del gol, una vez más! 👑



Charlyn Corral lo volvió a hacer y se consagra 𝑷𝒆𝒏𝒕𝒂𝒄𝒂𝒎𝒑𝒆𝒐𝒏𝒂 𝒅𝒆 𝒈𝒐𝒍𝒆𝒐 en la Liga BBVA MX Femenil.



🔥 Tu talento, constancia y olfato goleador te mantienen en la cima, Char. 🔝#NuestroFutFem pic.twitter.com/mFOYmJ6zEz