Chávez y Montes se reportan anticipadamente con el Tri
Con la mira puesta en la Copa del Mundo de 2026, la concentración de la Selección Nacional de México sigue tomando forma. Este martes, la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales confirmó la llegada de dos piezas importantes del futbol europeo: César Montes y Luis Chávez, quienes se incorporarán al Centro de Alto Rendimiento para ponerse a las órdenes de Javier Aguirre.
Ambos futbolistas llegan desde el futbol ruso, donde han mantenido continuidad y protagonismo. Montes, defensor del Lokomotiv Moscú, se ha convertido en uno de los líderes naturales de la zaga mexicana gracias a su experiencia internacional y regularidad en Europa. Su presencia apunta a ser clave en una defensa que Aguirre considera fundamental para competir ante selecciones de alto nivel.
Por su parte, Chávez arriba procedente del Dynamo Moscú como uno de los mediocampistas más consolidados del proceso mundialista. Su golpeo de balón, visión y capacidad para equilibrar el medio campo lo mantienen como un elemento fijo dentro de la estructura del Tri, especialmente después de haberse consolidado desde Qatar 2022.
La Federación Mexicana de Futbol informó que ambos jugadores se integrarán a los trabajos rumbo a los tres partidos de preparación previos al Mundial y al arranque de la justa mundialista. Además, señaló que las incorporaciones de futbolistas que militan en el extranjero continuarán realizándose de manera escalonada en los próximos días.
La llegada de Montes y Chávez también fortalece a un grupo que ya comenzó trabajos con varios elementos de la Liga MX, incluidos futbolistas de Cruz Azul, Pumas UNAM y Pachuca. Aguirre busca aprovechar cada sesión para construir la base definitiva del equipo que encarará el Mundial en casa, donde México compartirá organización con Estados Unidos y Canadá.