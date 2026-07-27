"Chicharito" Hernández regresa al futbol; fichará con el Atlético Dallas
Después de medio año sin equipo, Javier "Chicharito" Hernández regresará al futbol activo para encabezar el nacimiento de una nueva franquicia en los Estados Unidos, el Atlético Dallas, de la USL Championship (Segunda División estadounidense).
El delantero mexicano de 38 años será la primera contratación estelar con la que este equipo texano buscará iniciar su historia, según dio a conocer el propio equipo en sus redes sociales.
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Incluso, el máximo goleador histórico del Tricolor ya dio un adelanto de su llegada a esta institución. A través de sus redes sociales, este lunes 27 de julio compartió una foto a su arribo a la ciudad con el mensaje: "La primera vez que pisé Dallas y ahora es mi hogar".
¿Cuándo debutará 'Chicharito'?
El Atlético Dallas debutará en el circuito profesional a partir del próximo año dentro de la USL Championship.
Todavía no hay una fecha exacta para su primer encuentro. Aunque, tomando en cuenta el calendario habitual de las últimas campañas, se espera que la escuadra pueda inaugurar sus acciones al inicio de la temporada regular en marzo de 2027.
Cabe señalar que este torneo representa el equivalente a la segunda categoría del balompié estadounidense. Aunque los clubes de esta competición no cuentan con la posibilidad de ascender a la MLS, sí se enfrentan directamente a las escuadras de la primera división dentro de la U.S. Open Cup.
¿Qué había sido de "Chicharito" tras su salida de Chivas?
Javier Hernández comenzó su carrera en las Chivas de Guadalajara. Posteriormente tuvo una destacada trayectoria en el extranjero vistiendo las camisetas del Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham, Sevilla y LA Galaxy, antes de regresar al Rebaño Sagrado en 2024 para vivir una segunda etapa.
Sin embargo, tras dos años en los que disputó 41 partidos y registró solo 4 goles, la directiva no renovó su contrato, quedando como agente libre al término del Apertura 2025. Desde ese momento, el delantero se mantuvo sin equipo, dedicándose a la creación de contenido en sus plataformas digitales y participando como analista para la cadena FOX en inglés durante la Copa Mundial 2026.
Aunque en su momento se especuló con su retiro definitivo de las canchas, con este nuevo contrato "Chicharito" ha dejado en claro que continuará con su carrera futbolística al menos por un periodo más. AFP