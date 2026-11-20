Hirving “Chucky” Lozano regresará al equipo que lo apartó de sus planes deportivos a principios de 2026. LA Galaxy anunció este viernes 20 de noviembre que el delantero mexicano terminó su préstamo y vuelve a San Diego FC, donde tiene contrato hasta 2028, pero no un lugar asegurado en el plantel.

La decisión fue incluida en el informe de movimientos del conjunto angelino rumbo a la temporada 2027 de la Major League Soccer (MLS). Lozano había llegado el 7 de agosto mediante una cesión con opción de transferencia definitiva, alternativa que finalmente no se concretó.

A los 31 años, el delantero enfrenta nuevamente la incertidumbre que marcó buena parte de su temporada y que lo mantuvo sin actividad durante los meses previos al Mundial 2026, torneo al que no fue convocado por Javier Aguirre.

De primera figura de San Diego a quedar fuera del equipo

San Diego FC incorporó a Lozano procedente del PSV Eindhoven como el primer Jugador Franquicia de su historia. Durante su temporada inaugural de 2025 disputó 33 partidos en todas las competencias y participó directamente en 20 goles.

Sin embargo, su relación con el entrenador Mikey Varas se deterioró durante la segunda mitad de aquella campaña. De acuerdo con reportes de ESPN y The Athletic, el conflicto incluyó un altercado verbal en el vestidor después de que el técnico lo sustituyera al descanso de un encuentro contra Houston Dynamo.

El 9 de enero de 2026, el director deportivo Tyler Heaps comunicó que Lozano ya no formaba parte de los planes deportivos del club. Explicó que la decisión respondía a cuestiones relacionadas con el estilo de juego y el ambiente del equipo.

El mexicano permaneció más de ocho meses sin disputar partidos oficiales y quedó fuera del Mundial, después de participar en Rusia 2018 y Qatar 2022.

El Galaxy le devolvió minutos y la Selección, pero no continuidad

Su llegada a Los Ángeles permitió romper aquella inactividad. Disputó 10 partidos de MLS, acumuló 671 minutos, anotó dos goles y registró una asistencia. Su primera anotación fue precisamente ante San Diego FC, el 29 de agosto.

Las actuaciones también le abrieron nuevamente las puertas de la Selección Mexicana, ahora dirigida por Rafael Márquez. Regresó en septiembre frente a Colombia, pero durante la siguiente concentración sufrió una lesión miotendinosa del bíceps femoral izquierdo que lo dejó fuera del encuentro contra Estados Unidos.

Lozano reapareció el 31 de octubre con un gol frente a Austin FC y también jugó el 7 de noviembre contra Real Salt Lake, por lo que había regresado a las canchas antes de finalizar la temporada.

El entrenador del Galaxy, Greg Vanney, reconoció que la continuidad del mexicano era complicada por las condiciones de su contrato, aunque destacó su influencia positiva en el vestidor.

San Diego mantiene sin resolver su futuro

Antes del anuncio, Heaps había señalado que esperarían la decisión del Galaxy para reevaluar el futuro de Lozano, aunque aclaró que la postura deportiva de San Diego no había cambiado.

El delantero tiene dos temporadas más de contrato, con opciones para 2029 y 2030, y un salario elevado que también representa un obstáculo para negociar su salida.

Por ahora, el anuncio confirma su regreso contractual a San Diego, no su reincorporación al primer equipo.

Lozano recuperó minutos, volvió a marcar y regresó a la Selección Mexicana, pero termina 2026 frente al mismo problema con el que comenzó el año: tiene contrato vigente, aunque todavía no un lugar asegurado para jugar.