Chucky Lozano es baja de la Selección Mexicana por lesión

La Dirección Deportiva de la Selección Nacional de México informó que, durante el entrenamiento del viernes, el jugador Hirving Lozano sintió una molestia en el tercio distal de los isquiotibiales izquierdos.

Este sábado se le realizó una resonancia magnética, la cual confirmó una lesión miotendinosa del bíceps femoral izquierdo. Por este motivo, el futbolista queda descartado para el Clásico de esta noche frente a Estados Unidos en Arizona.

TE PUEDE INTERESAR: México vs Colombia: Gilberto Mora marca un auténtico golazo de estrella mundial

Además, el 'Chucky', dejará la concentración para continuar el proceso de recuperación en su club, Galaxy de Los Angeles.

GILBERTO MORA SÍ JUGARÁ

Quien sí estará en el Clásico de Concacaf será Gilberto Mora, así lo dio a conocer Rafael Márquez, Director Técnico de la Selección Mexicana.

El estratega nacional dijo que Mora está listo para jugar: "Se le realizaron unos estudios de rutina por algunas molestias, pero es elegible para el partido".