México vs Colombia: Gilberto Mora marca un auténtico golazo de estrella mundial

Gilberto Mora nos regaló un impresionante gol durante el partido amistoso entre la Selección de México y Colombia en Baltimore, donde se llevó a cabo la presentación de Rafa Márquez como DT del Tri.

Morita se robó el show a los 61 minutos, cuando generó una brillante acción individual y firmó un auténtico golazo ante la algarabía de 60 mil aficionados en las tribunas del Estadio de los Baltimore Ravens.

El gol de Mora fue el 1-1 ante los sudamericanos. Fue un buen resultado en el debut de Rafa Márquez, pues a México se le vio una gran actitud.

¡El pequeño GIGANTE apareció! 🇲🇽✨



Gil Mora se inventó una brillante acción individual y firmó un GOLAZO para emparejar los cartones ante Colombia. ❤️🔥 pic.twitter.com/Bfz2omAIBC — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 27, 2026

Mora, quien porta la camiseta número 10, celebró su 'obra de arte' besando el escudo de la Selección Nacional.