México vs Colombia: Gilberto Mora marca un auténtico golazo de estrella mundial
Gilberto Mora nos regaló un impresionante gol durante el partido amistoso entre la Selección de México y Colombia en Baltimore, donde se llevó a cabo la presentación de Rafa Márquez como DT del Tri.
Morita se robó el show a los 61 minutos, cuando generó una brillante acción individual y firmó un auténtico golazo ante la algarabía de 60 mil aficionados en las tribunas del Estadio de los Baltimore Ravens.
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El gol de Mora fue el 1-1 ante los sudamericanos. Fue un buen resultado en el debut de Rafa Márquez, pues a México se le vio una gran actitud.
Mora, quien porta la camiseta número 10, celebró su 'obra de arte' besando el escudo de la Selección Nacional.
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Periodista deportivo con 26 años de experiencia. Especialista en dirección editorial y estrategia digital