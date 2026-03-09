Cinco claves que tienen a Cruz Azul en la cima del Clausura 2026
Luego de 10 jornadas, hay un solo equipo que manda en la Liga MX: Cruz Azul, líder del Clausura 2026 con 25 puntos. Lo ha conseguido con un estilo de juego basado en la presión alta tras la pérdida del balón, el dominio de la posesión y la construcción por las bandas, una fórmula que lo ha convertido en el equipo más goleador del torneo.
El cuadro se sostiene en un mediocampo comandado por Agustín Palavecino y José Paradela, una de las claves que explican por qué La Máquina es hoy el mejor equipo del campeonato. Estas son las cinco razones principales que lo tienen en lo más alto de la clasificación.
Te puede interesar: No es “9”, pero anota: José Paradela, el nuevo goleador del Cruz Azul
El gol como prioridad
El Cruz Azul del Clausura 2026 destaca por una cosa: el gol. Es el equipo que más tantos ha marcado, con 20. Una cifra que se explica por su vocación ofensiva: es el conjunto que más busca el arco rival, con 53 disparos a portería.
Además, mantiene el balón en constante movimiento. Es el equipo con más centros en el torneo, con 187, y el segundo que más los acierta, con 56.
Su juego se basa en pases cortos y ataques por las bandas. Lo logra gracias a un poderoso mediocampo formado por Erik Lira, Carlos Rodríguez, Palavecino y Paradela, quienes dan equilibrio y activan los ataques.
Ellos controlan el balón, producen, y en el caso de Palavecino y Paradela, también anotan. Ambos cargaron con la ofensiva del equipo ante la ausencia de un "9" finalizador, ya que sufrieron la baja e irregularidad de su principal "killer", Gabriel Fernández, quien el sábado volvió a marcar luego de dos partidos y confirmó que ya está recuperado.
El "Toro" no solo anotó su tercer gol, sino que repartió su cuarta asistencia. Fernández busca su mejor nivel para llegar a la Liguilla en punto y darle todavía más poder al ataque celeste.
Presión alta para recuperar la posesión
Además de atacar constantemente, el equipo no deja jugar al rival. Los números lo respaldan: suma 194 balones recuperados en disputa, la mejor cifra del torneo, con el central Willer Ditta a la cabeza (34).
También es el equipo que más balones gana en el área rival, con 95.
Desde su llegada a México en 2021, el técnico Nicolás Larcamón ha descrito a sus equipos como “rompe pelotas”: conjuntos que buscan sofocar al rival cuando pierden el balón. Esa presión permite encontrar desordenadas a las defensas rivales y aumentar las opciones de gol.
No se trata solo de defender, sino de iniciar ataques y elevar el volumen de juego de un equipo que ha entendido la filosofía del entrenador argentino, quien vive su segundo torneo al frente de los celestes.
Un equipo regular que no pierde desde la Jornada 1
Tras caer 2-1 ante el León en la primera jornada, el equipo acumula un empate y ocho victorias, las últimas cuatro de manera consecutiva. Además, registra 19 goles a favor y siete en contra.
No hay equipo con mejor momento. Y no se trata solo de una racha, sino de triunfos contundentes ante rivales directos por el título, como Tigres, Monterrey y Chivas de Guadalajara, a quienes les quitó el invicto en la séptima jornada.
Son resultados que refuerzan la confianza de un grupo que busca el primer título de liga del club desde el Guardianes 2021.
Palavecino y Paradela, los pilares ofensivos
El éxito del torneo no se entiende sin dos nombres: José Paradela y Agustín Palavecino.
Paradela es el máximo goleador del equipo con cinco tantos, a pesar de no ser un “9”, sino un mediocampista ofensivo. Palavecino, por su parte, suma cuatro goles y es el jugador con más participaciones de gol del club, con siete.
Ambos son viejos conocidos de Larcamón, quien los tuvo como pilares en su Necaxa que se clasificó directo a la Liguilla en el Clausura 2025.
El técnico argentino fichó primero a Paradela el semestre pasado, y su impacto fue inmediato: tres goles y cinco asistencias que lo volvieron indispensable.
Para este Clausura llegó Palavecino, quien le dio más libertad a Paradela para moverse por el campo y no quedar fijo en una posición, lo que aumentó su cuota goleadora.
Este tándem es una de las principales razones por las que el Cruz Azul de Larcamón domina el torneo con siete jornadas aún por disputarse.
Andrés Gudiño: de la duda a la confirmación
Una de las incógnitas al inicio del torneo era si Andrés Gudiño podía consolidarse como portero titular.
El arquero yucateco asumió el rol principal en la Liguilla del Apertura 2025 tras la lesión de tibia y peroné del colombiano Kevin Mier, pieza clave en el esquema de Larcamón.
En esa fase final cumplió: en cuatro partidos recibió cuatro goles y dejó su arco en cero una vez, aunque Cruz Azul cayó ante Tigres en semifinales.
Sus actuaciones convencieron a Larcamón de mantenerlo como titular en el Clausura 2026, torneo en el que se espera el regreso de Mier en la recta final.
Gudiño ha respondido: apenas ha permitido nueve goles, suma dos porterías en cero y es el décimo portero con más atajadas, con 27. A sus 29 años, vive su confirmación como un arquero confiable en primera división y le plantea a Larcamón una decisión compleja cuando Mier esté listo para volver.