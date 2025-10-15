Cinco lecciones que aprendió México en la fecha FIFA de octubre
La fecha FIFA de octubre dejó varios aprendizajes a la Selección Mexicana de futbol que dirige Javier Aguirre, que tuvo un saldo de una goleada de 0-4 ante Colombia, en su primer partido, y un empate de 1-1 en contra de Ecuador, en el segundo.
Fueron duelos ante dos de los combinados de la Conmebol con boletos al Mundial 2026, duros retos que le permitieron al “Vasco” seguir con sus pruebas de cara al cierre del año.
Te puede interesar: México recompone el rumbo con un empate frente a Ecuador
A continuación, te compartimos las lecciones que Aguirre y su cuerpo técnico aprendieron en su penúltima fecha FIFA de 2025.
Dudas en la portería
La más importante es que Aguirre no ha encontrado a un portero confiable para 2026, cuando el país tricolor recibirá su tercera Copa del Mundo.
Ante Colombia, Luis Ángel Malagón, el guardameta titular, pudo evitar dos de los cuatro tantos que recibió el Tri y en contra de Ecuador, Raúl Rangel tomó el relevo, pero falló al cometer el penalti que le permitió al cuadro sudamericano conseguir el empate 1-1.
Fue el decimocuarto partido de Malagón en la tercera etapa de Aguirre con el Tri. En ellos ha recibido ocho tantos en contra y no ha convencido al entrenador de ser el arquero que estará bajo los tres postes el próximo año.
Defensa y la falta del liderazgo ante la ausencia de Edson Álvarez
También, Javier entendió que su defensa no está completa si Edson Álvarez no es su contención. El futbolista del Fenerbahce turco se ausentó en esta fecha FIFA porque se recupera de una lesión y su lugar fue ocupado por Erik Lira.
Lira tiene más salida y conducción de balón para comenzar ataques, pero estas habilidades no son útiles ante potencias sudamericanas como Colombia y Ecuador, en contra de ellos se necesitan los 1.87 metros de estatura de Álvarez en la zaga, pero sobre todo el liderazgo que aporta el ex jugador del América como capitán del Tri.
Raúl Jiménez no tiene sustituto
“El lobo de Tepeji” es insustituible. En estos partidos, México sufrió para marcar, ya que se quedó sin el máximo anotador desde que Aguirre asumió por una tercera ocasión el banquillo mexicano.
Jiménez, lesionado, lleva un total de 10 goles desde que el “Vasco”, en agosto de 2024, sustituyó a Jaime Lozano como seleccionador. Ninguno de los otros jugadores está cerca del artillero del Fulham inglés, sus más cercanos perseguidores son César Montes (3) y Santiago Gimenez (2).
Debe confiar en los naturalizados
Si algo quedó claro es que Javier debe confiar en los naturalizados y no temer a las críticas por su convocatoria. En contra de Ecuador, Aguirre mandó a un tridente ofensivo diferente al de Colombia, ahora fue integrado por Julián Quiñones, Germán Berterame y el único mexicano por nacimiento fue Hirving Lozano.
De los tres, los más sobresalientes fueron Quiñones y Berterame, de buen momento en sus equipos. Contra los ecuatorianos, Germán logró el tanto mexicano y Julián fue un peligro constante por la banda izquierda.
Fue el décimo encuentro de Quiñones con Aguirre, mientras que Berterame, que debutó en el Tri con el “Vasco” y ante los ecuatorianos sustituyó a Santi Gimenez, sumó su quinto duelo y anotó por primera vez.
Mateo Chávez, la alternativa de Jesús Gallardo
Chávez se confirmó a sus 21 años como un buen sustituto de Gallardo en la lateral izquierda, lado en el que causó estragos al realizar buenas combinaciones con Julián Quiñones.
Con buenos desbordes, el jugador del Az Alkmaar se confirmó como el jugador que podría relevar en algún momento a Jesús, dueño de la lateral izquierda mexicana en los últimos dos mundiales.