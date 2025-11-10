Claudia Sheinbaum pretende llevar la fiesta del Mundial 2026 a todo el país
La presidenta Claudia Sheinbaum no quiere que la fiesta del Mundial 2026 se quede solo en las tres ciudades sedes, su plan es más ambicioso, sueña con que los 32 estados de México también vivan un poco del máximo torneo de futbol del mundo.
“Sabemos que no todos los partidos del Mundial irán por televisión abierta. Nos estamos coordinando con la FIFA para que hayan muchos espacios en varias ciudades del país en los que se puedan ver los partidos en espacios seguros. Al mismo tiempo desarrollaremos actividades alrededor del Mundial, para que todos los mexicanos puedan disfrutar de la fiesta”, explicó la mandataria en una rueda de prensa.
México recibirá 13 de los 104 partidos de la Copa del Mundo del próximo año: cinco en el Estadio Azteca de Ciudad de México, cuatro en el Akron de Guadalajara y otrps cuatro en el BBVA de Monterrey.
Estas tres ciudades contarán con Fan Fest oficiales de la FIFA, en donde pasarán encuentros de la justa y habrán otras actividades los 39 días que dura el certamen, como conciertos.
A los Fan Fest, el máximo organismo del futbol calcula que irán 6 millones de aficionados, mientras que a los 13 partidos acudirán más de 800 mil aficionados.
Se espera que el evento genere una derrama económica en México entre entre 1.8 y 3 mil millones de dólares, que producirán los 5.5 millones de turistas que vendrán a la nación con la excusa de experimentar el Mundial.
“Para aprovechar el gran número de visitantes, estamos diseñando una serie de rutas turísticas relacionadas al Mundial. Son rutas que estarán en los Pueblos Mágicos y el Tren Maya. También en el Campo Marte de Ciudad de México habrán actividades, además de las de los Fan Fest. Buscamos hacer actividades en todo el país, para que los extranjros que vengan al Mundial, se queden y visiten otras ciudades”, señaló Sheinbaum.
Mundialito social
Entre los eventos que habrá está el “Mundialito social”, con el que se construirán canchas públicas alrededor de la nación en las que se organizarán torneos de futbol para niños y niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
En estos campos, Sheinbaum sueña con, una vez que pase 2026, construir canteras para crear talento mexicano del balompié y promover el deporte comunitario.
“Queremos que la comunidad practique deporte y al mismo tiempo se genere un semillero para niñas y y niñas que tienen talento, con apoyo de los gobiernos estatales y el federal”, anunció la lideresa mexicana.
Sheinbaum espera que el Mundial 2026 impulse también al futbol femenil, que vive una explosión en México desde la fundación de la liga profesional en 2017. Además, el país norteamericano presentó el mes pasado una candidatura para acoger la Copa del Mundo de mujeres en 2031, en conjunto con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica.
“Queremos que el Mundial de hombres sea una oportunidad para que todas y todos sean parte de compartir el futbol y que sirve para promover más el futbol femenil”, concluyó la mandataria.