Colombia vs. Portugal lidera la demanda de entradas para el Mundial 2026
La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha generado una demanda histórica de entradas, con cinco millones de solicitudes recibidas en las primeras 24 horas de la tercera fase de venta mediante el Sorteo de Selección Aleatoria. Aficionados de más de 200 países y territorios participaron en el proceso, refleja el interés global por el primer Mundial con 48 selecciones, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.
Los partidos de la fase de grupos impulsan gran parte de la demanda, encabezados por Colombia vs. Portugal en Miami. Otros encuentros destacados incluyen Brasil vs. Marruecos, México vs. Corea del Sur, Ecuador vs. Alemania y Escocia vs. Brasil, con selecciones de cinco continentes.
Los países anfitriones lideran las solicitudes, seguidos por Colombia, Inglaterra, Ecuador, Brasil, Argentina, Escocia, Alemania, Australia, Francia y Panamá. Destaca el fuerte interés de Sudamérica y Centroamérica, así como la emoción de los aficionados escoceses ante el regreso de su selección a un Mundial tras 28 años.
La fase del Sorteo de Selección Aleatoria estará abierta hasta el 13 de enero de 2026 y el momento de solicitud no influye en las probabilidades de éxito. Los aficionados también podrán acceder al mercado oficial de reventa, paquetes de hospitalidad premium y paquetes de viaje todo incluido.
Finalmente, la FIFA reafirmó que, como organización sin fines de lucro, reinvertirá más del 90 % de sus ingresos del ciclo 2023–2026 en el desarrollo del futbol a nivel mundial, beneficiando a sus 211 asociaciones miembro.