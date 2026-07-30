Comienza la era Rafa Márquez: México anuncia sus primeros juegos tras el Mundial

¡Incondicionales, seguimos juntos y continuamos con el #CaminoAl2030! 🔥



Tenemos rivales para nuestros primeros partidos de preparación. 👏



Y en Noviembre nos vemos en México con un partido oficial de Nations League. 🇲🇽🏟️



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