Comienza la era Rafa Márquez: México anuncia sus primeros juegos tras el Mundial
Los primeros juegos para la Selección Mexicana después de la Copa del Mundo se dieron a conocer para las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre, donde Rafael Márquez debutará como director técnico tras concluir la etapa de Javier Aguirre. México jugará ante Colombia, Perú y Chile, además del juego Nations League.
Después de dejar el puesto de auxiliar para tomar las riendas de la selección, Márquez debutará con cuatro partidos antes de que termine el año, tres de ellos amistosos y dos más correspondientes a la Concacaf Nations League.
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A través de un mensaje en las redes sociales, la selección mexicana dio a conocer los cuatro partidos que disputará en la fecha FIFA de septiembre-octubre y noviembre. Cabe destacar que los tres partidos de preparación se llevarán a cabo en los Estados Unidos, dejando suelo mexicano después de sus presentaciones en el Mundial, pero regresando para su encuentro de Nations.
La primer prueba para Márquez será en contra de Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore el sábado 26 de septiembre; tres días después, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, chocará en contra de Perú; la seguidilla de amistosos los cerrará ante Chile el martes 6 de octubre desde el Memorial Colliseum de Los Ángeles.
Mientras que para la primera fecha FIFA tras la Copa del Mundo tendrá tres partidos, para noviembre disputará solamente dos, ambos de la Nations League ante un rival todavía por confirmar. Tanto el equipo, como el día y la sede, quedan por confirmar, pero lo que es seguro es que la vuelta se celebrará en territorio mexicano.
Al ser México uno de los mejores cuatro rankeados de la Concacaf, clasifica de manera directa a los cuartos de final sin jugar la fase de grupos, por lo que no conocerá a su rival hasta el 6 de octubre cuando concluya la primera fase de la Nations League.
Estos cinco compromisos cerrarán el 2026 para la selección mexicana después de un Mundial en donde dejó un mejor sabor de boca del esperado, llegando hasta los octavos de final sin recibir gol en contra, hasta que se topó con Inglaterra, que los dejó fuera con un 3-2.
A empezar con el pie derecho
Rafael Márquez acompañó a Javier Aguirre por dos años mientras se preparaba para tomar las riendas de la selección después de que terminara la Copa del Mundo, dentro de las competencias en las que estuvo en el banquillo se encuentran la misma Nations League y la Copa Oro, ambas ganadas por “el vasco”.
Los primeros compromisos de Aguirre en su tercer etapa al mando de la selección fueron parecidos a los que Márquez enfrentará ahora. En aquel 2024, el vasco inició con cuatro partidos amistosos con dos victorias y dos empates, para cerrar el año con dos juegos de Nations League ante Honduras.
En aquella llave de cuartos de final cayó en la ida 2-0, para remontar en Toluca con un contundente 4-0; el nuevo seleccionador espera mejorar los números del vasco y comenzar con el pie derecho su etapa como técnico nacional.
La intención de escoger a Rafael Márquez como entrenador después de su etapa como auxiliar es la de continuar con el plan que se inició en el 2024, conservando la base de jugadores experimentados con la suma de jóvenes que vengan de categorías inferiores, algo que el ex defensor conoce al haber trabajado con las juveniles del Barcelona.