El plan de México para el 2030: una apuesta al estilo España y Argentina con Rafa Márquez al frente
España y Argentina disputaron la final del Mundial de 2026 con dos entrenadores promovidos desde sus propias estructuras. Luis de la Fuente llegó a la selección absoluta después de casi una década en las categorías inferiores españolas, mientras que Lionel Scaloni asumió inicialmente como interino tras haber formado parte del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli.
México eligió una ruta parecida. El 8 de julio de 2026, la Federación Mexicana de Futbol confirmó a Rafa Márquez como sucesor de Javier Aguirre, dos días después de la derrota por 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final.
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El nombramiento dio continuidad al plan anunciado el 1 de agosto de 2024, cuando el antiguo central del Barcelona se incorporó como auxiliar con la encomienda de recibir al equipo después del Mundial.
Por primera vez después de varios ciclos, México no esperó a terminar una Copa del Mundo para comenzar la búsqueda de su siguiente seleccionador. Rafa acompañó a Aguirre por dos años, conoció al plantel desde dentro y formó parte del cuerpo técnico que ganó la Nations League y la Copa Oro de 2025.
La apuesta comparte elementos con los proyectos que llevaron a España y Argentina a dominar sus competencias continentales y a disputar la final del Mundial de 2026, aunque los caminos de Scaloni y De la Fuente fueron distintos.
Scaloni: de auxiliar a seleccionador
La trayectoria más cercana a la de Márquez es la de Scaloni. El argentino fue auxiliar de Sampaoli durante Rusia 2018 y quedó al frente de la selección de manera interina después de la eliminación contra Francia y la salida del entrenador.
No había dirigido un club de primera división ni poseía un currículum que lo colocara como candidato natural al puesto.
Su etapa comenzó el 8 de septiembre de 2018 con una victoria por 3-0 sobre Guatemala. La AFA convirtió después aquella solución provisional en un proyecto que ganó la Copa América de 2021, la Finalissima de 2022, el Mundial de Catar y la Copa América de 2024.
En 2026, Argentina volvió a la final, pero cayó 1-0 ante España en la prórroga.
Scaloni renovó la selección sin desmontarla por completo. Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi convivieron con jugadores que adquirieron mayor peso durante su etapa, como Rodrigo de Paul, Cristian Romero, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Julián Álvarez.
El cambio consistió en modificar las jerarquías mientras se consolidaba un grupo nuevo.
Rafa llegará al cargo con una ventaja parecida: conoce las decisiones tomadas en el ciclo anterior y a los jugadores que participaron en él. La diferencia comenzará ahora, cuando deba definir qué elementos conserva, cuáles no y qué futbolistas dejarán de formar parte del proyecto rumbo a 2030.
De la Fuente: casi una década antes de la absoluta
De la Fuente representa una promoción interna más larga. Antes de recibir a la selección mayor en diciembre de 2022, dirigió a España en las categorías sub-19 y sub-21 y en los Juegos Olímpicos. Ganó los Europeos sub-19 de 2015 y sub-21 de 2019, además de obtener la plata en Tokio.
Su conocimiento no se limitaba al funcionamiento de la Federación.
Había dirigido en torneos internacionales a futbolistas como Unai Simón, Mikel Merino, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Martín Zubimendi y Marc Cucurella. Algunos llegaron a la absoluta; otros perdieron espacio mientras aparecían jugadores como Lamine Yamal, Nico Williams y Pau Cubarsí.
De la Fuente ganó la Nations League de 2023 y la Eurocopa de 2024, antes de conquistar el Mundial de 2026. España derrotó 1-0 a Argentina con un gol de Ferran Torres en el minuto 106 y completó tres títulos con el técnico al frente de la absoluta.
La experiencia de Rafa con jóvenes proviene del Barcelona Atlètic. Dirigió al filial por dos temporadas, alcanzó los playoffs de ascenso en ambas y dejó un registro de 40 victorias, 21 empates y 21 derrotas en 82 partidos.
Sin embargo, no trabajó en las selecciones menores de México ni acompañó durante años a una generación nacional, como ocurrió con De la Fuente.
Lo que México puede aprender
México ya replicó la parte más visible de ambos modelos: eligió a un entrenador de la estructura, preparó su ascenso y evitó comenzar otro proyecto desde cero.
Lo que falta es sostener las condiciones que permitieron funcionar a las apuestas por Scaloni y De la Fuente.
Argentina respaldó a su técnico mientras renovaba el plantel. España conectó durante años a sus categorías menores con la absoluta y entregó el equipo a un entrenador que conocía a buena parte de los jugadores.
La Copa Oro y la Nations League deberán servirle a Márquez para renovar al plantel, resolver posiciones sin relevo y probar futbolistas antes de 2030. Ganar la región seguirá siendo una obligación, pero el avance deberá medirse también por la capacidad de México para competir fuera de ella.
La Federación ya eligió una fórmula parecida a la de España y Argentina. El nombramiento de Rafa Márquez asegura una transición preparada, pero no el éxito del proyecto. Para acercarse a ambos modelos, México deberá respaldar al entrenador durante la renovación del plantel y evitar que las primeras derrotas provoquen otro cambio de rumbo.