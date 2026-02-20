Con Chivas como base, Aguirre da lista de México para enfrentar a Islandia
El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, dio a conocer la lista de jugadores que enfrentarán a Islandia el próximo miércoles 25 de febrero en el estadio La Corregidora de Querétaro, donde destaca la base de jugadores de Chivas, con siete elementos convocados, donde destaca el goleador Armando ‘Hormiga’ González, así como el defensa Diego Campillo, quien se robó los reflectores en el reciente Clásico Nacional.
Además de estos jugadores, también destaca el llamado de los elementos de Guadalajara, Brian Gutierrez y Efraín Álvarez, así como el regreso de Guillermo Martínez, de los Pumas de la UNAM.
El duelo ante los islandeses forma parte de la preparación de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo 2026.
Para este encuentro, el ‘Vasco’ Aguirre contará únicamente con jugadores de la Liga MX, al no ser una Fecha FIFA, por lo que el partido servirá para que jugadores locales logren llenarle el ojo al estratega nacional y buscar una oportunidad de colarse a la lista definitiva del Mundial.
Los jugadores convocados por Aguirre reportarán a partir del domingo 22 de febrero en Querétaro, para dar inicio a la concentración de la Selección Nacional
Lista de jugadores de la Selección Mexicana para el juego ante Islandia
- Luis Ángel Malagón | América | Portero
- Raúl Rangel | Chivas | Portero
- Carlos Acevedo | Santos | Portero
- Richard Ledezma | Chivas | Defensa
- Jesús Garza | Tigres | Defensa
- Víctor Guzmán | Rayados | Defensa
- Israel Reyes | América | Defensa
- Everardo López | Toluca | Defensa
- Jesús Gallardo | Toluca | Defensa
- Diego Campillo | Chivas | Defensa
- Erik Lira | Cruz Azul | Medio
- Erick Sánchez | América | Medio
- Carlos Rodríguez | Cruz Azul | Medio
- Denzell García | FC Juárez | Medio
- Marcel Ruiz | Toluca | Medio
- Brian Gutiérrez | Chivas | Medio
- Alexis Gutiérrez | América | Medio
- Efraín Álvarez | Chivas | Delantero
- Roberto Alvarado | Chivas | Delantero
- Guillermo Martínez | Pumas | Delantero
- Armando González | Chivas | Delantero