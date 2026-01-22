Javier Aguirre busca sustitutos tras lesiones de elementos europeos
Javier Aguirre comienza una etapa de finalización rumbo a la Copa del Mundo. Con las molestias de Gilberto Mora, previo a los encuentros de Panamá y Bolivia, además de las lesiones de Jesús Orozco, César Huerta, Rodrigo Huescas, Luis Chávez y Santiago Giménez; el Vasco plantea un seguimiento con nombres nuevos y figuras que han aparecido en la Liga MX en las últimas semanas.
“Es un jugador que lo estábamos utilizando mucho y que era importante para nosotros”, reaccionó el Vasco sobre la salida de Mora. “Se cayó Chiquete, tengo que lamentar la baja de Chiquete, la baja del Chino, la baja de de Santi, la baja de Chávez, la baja de Huescas, todos ellos pasaron por el quirófano y eso te trastoca muchas cosas.
“Son jugadores que nos habían demostrado continuidad, nos habían demostrado buena Nation (League), buena Copa Oro y aquí estamos buscando sustitutos, buscando gente que de aquí a junio puedan seguir creciendo en la Liga MX y que puedan apoyarnos en la formación final de los 26 jugadores”, compartió el técnico mexicano, previo a sus últimos partidos.
México enfrentará a Panamá y Bolivia en enero; posteriormente tiene compromiso ante Islandia, en Querétaro, el 25 de febrero. Posteriormente tendrá compromisos ante Portugal y Bélgica, el 28 y 31 de marzo, respectivamente. Todavía faltan confirmar los partidos previo a la copa del Mundo, se espera que pueda ser Argentina o Francia, a finales de mayo y principios de junio.
Aguirre se mostró tranquilo sobre la situación de qué arquero será el titular, tiene claro que Raúl Rangel y Luis Ángel Malagón son sus dos opciones principales. Aseguró que el tercer portero es el que busca en estas últimas semanas.
“El portero no me preocupa si juega o no juega, lo veo entrenar y eso me da más información que cualquier error puntual en un partido”, comentó el Vasco, al cuestionarlo si Carlos Acevedo jugaría uno de los dos partidos. “Es muy difícil evaluar un portero solamente por un partido, porque de repente se comen goles y dice, "No, este no me sirve." Y no es verdad”.
El técnico mexicano señaló que trajo a Richard Ledezma porque quiere ver la posición de lateral, señaló que ya tuvo una conversación con Julián Araujo, que ya está en Escocia. Además de que quiere hablar con Huescas personalmente.
“Es una ocupación que tengo en el lateral derecho. Con Rich hablé, lo conozco desde New York City, él era un enganche. Luego lo vi en PSV, lo traen de lateral, lo fichan de enganche, lo ponen de lateral con ciertos eh problemas defensivos para adelante, es un tren. Y le vino bien jugar con línea de cinco. Le vino bien venir a México. Hablé con él en el pasado por teléfono en Holanda, hablamos de la posibilidad de venir", comentó el Vasco, quien también habló de Brian Gutiérrez .
“A Gutiérrez lo conozco de Chicago, un muchacho que también jugaba de ocho, digamos, pivote con dos por los costados. Llega muy bien en segunda línea, hizo 10 goles esta temporada que terminó, tiene ganas de jugar para nosotros, también Richie y bueno, pues la Federación, Duilio concretamente se encargó de hacer todo el trámite. Afortunadamente FIFA también lo hizo muy rápido. Entonces, cuento con ellos dos para mañana, claro que sí”, sostuvo el Vasco.
Aguirre también habló de Hirving Lozano, a quien le recomendó jugar: "He hablado con él más de una vez, por cierto, en esta situación que se le presentó. La conversación es privada, evidentemente, pero sí te diría que yo tengo más argumentos si están jugando”.