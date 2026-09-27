Con empate, Márquez rompe la racha ganadora de DT's de México en sus debuts

Rafael Márquez rescató un empate 1-1 ante Colombia en lo que fue su esperado debut al frente de la Selección Mexicana. Sin embargo, este resultado terminó rompiendo una racha de victorias en los partidos de presentación para los entrenadores del Tricolor.

La era del "Kaiser" en el banquillo azteca comenzó este sábado 26 de septiembre con un duelo de alto calibre ante los cafetaleros en Baltimore. El cuadro sudamericano golpeó primero con un certero cabezazo de Luis Javier Suárez al minuto 9. No obstante, al 62' apareció la joya Gilberto Mora con una gran jugada individual en la que dejó en el camino a la zaga, encaró al arquero y definió con temple para colocar el 1-1 definitivo.

Así les había ido a los últimos entrenadores del Tricolor

Previo a Márquez, los últimos cuatro estrategas del combinado nacional habían iniciado sus respectivos procesos con el pie derecho. Todos ellos consiguieron la victoria en su primer partido, marcando además una diferencia de dos o más anotaciones:

Javier Aguirre: México 3-0 Nueva Zelanda — 7 de septiembre de 2024 (Amistoso)

Jaime Lozano: México 4-0 Honduras — 25 de junio de 2023 (Copa Oro)

Diego Cocca: México 2-0 Surinam — 23 de marzo de 2023 (Nations League)

Gerardo "Tata" Martino: México 3-1 Chile — 22 de marzo de 2019 (Amistoso)

Márquez, el único que encaró a una potencia de inmediato

A pesar de no haber extendido el paso perfecto de sus predecesores, Rafa Márquez hizo algo que el resto no. Para un debut, tuvo que medirse a una de las mejores selecciones del continente.

Cabe recordar que Colombia es el actual subcampeón de la Copa América, llevando a Argentina hasta los tiempos extras en la final de 2024. Durante el pasado Mundial 2026, acarició los cuartos de final, luego de llevar a Suiza hasta los penales durante los octavos de final, instancia en la que terminó cayendo. Además, se despidió de la justa mundialista sin haber perdido un solo juego en los 90 minutos, y en el ranking FIFA se ubica en el 11 puesto.

Por su parte, el resto de los técnicos tuvieron adversarios más accesibles para su presentación. Javier Aguirre se midió a una escuadra oceánica, mientras que Jaime Lozano y Diego Cocca debutaron ante rivales de la zona de Concacaf.

En el caso de Martino, aunque enfrentó a un cuadro de Conmebol como Chile, lo hizo ante un equipo alternativo de la Roja que se encontraba en plena crisis generacional, quedando fuera de los Mundiales de Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamérica 2026.

Tuca Ferretti, el último DT que no ganó en su estreno

Para encontrar a un estratega que no ganara en su primer partido al frente de México hay que remontarse hasta 2018. Previo a la llegada de Martino, Ferretti tuvo un interinato al frente del Tricolor. En aquella ocasión, al igual que ocurrió con Márquez, el rival fue una escuadra sudamericana de jerarquía, como la selección de Uruguay.

Aquel encuentro amistoso concluyó con una goleada 4-1 a favor de los charrúas, impulsados por un doblete del atacante Luis Suárez.