Con paso firme hacia los Olímpicos: México Sub-20 debuta con triunfo en el Premundial de Concacaf
Con victoria por 3-0, la Selección Mexicana Sub-20 comenzó con el pie derecho su camino en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026. El encuentro inaugural del certamen para el Tricolor se disputó este viernes 24 de julio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, con el representativo de Antigua y Barbuda como su primer rival dentro del Grupo B.
Desde el silbatazo inicial quedaron marcados los contrastes entre ambos conjuntos. México asumió su rol de favorito, se adueñó del balón y tomó la iniciativa, mientras que los caribeños mostraron nerviosismo y cometieron errores al intentar salir desde el fondo.
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Fue así como, al minuto 9, Hugo Camberos robó la esférica en zona rival y fue derribado dentro del área por Ivan Grant. Aunque en primera instancia no se sancionó la infracción, tras la revisión del VAR, el árbitro central señaló la pena máxima, misma que el propio Camberos convirtió en el 1-0.
El gol le otorgó soltura a los dirigidos por Álex Diego, quienes al minuto 22 ampliaron la ventaja mediante una jugada colectiva. Tras recibir un pase filtrado, Camberos llegó a la línea de fondo y mandó una diagonal retrasada para Francisco Valenzuela, quien definió para colocar el 2-0.
México perdonó una goleada todavía mayor
El cuadro nacional amenazó con abultar aún más el marcador e insistió sobre el arco rival, incluso con un tiro libre de Samir Inda que cimbró el poste. Pese a perdonar varias acciones claras por falta de precisión, una nueva falla en la salida del cuadro caribeño le permitió a Santiago Sandoval mandar a guardar el balón de botepronto en el agregado del primer tiempo para firmar el 3-0.
Para la segunda mitad, México bajó el ritmo. Aun así, siguió llegando con peligro a la portería adversaria, pero las intervenciones del arquero Tegan Gumbs y una falla de Luis Gómez en un mano a mano impidieron el cuarto tanto.
Por otra parte, el panorama parecía ir de mal en peor para los caribeños en su debut, ya que al minuto 71 sufrieron la lesión de Brandon Satchell, quien tuvo que salir en camilla. Además, sus únicas dos ocasiones, ya sobre el final, no lograron terminar en las redes.
Primero, en un centro derivado de un tiro libre que se le resbaló al portero Sebastián Liceaga, aunque la defensa estuvo atenta para despejar el peligro. Después, con un disparo de Sedique Adams de larga distancia que se dirigía al ángulo, pero en esta ocasión el arquero mexicano respondió de manera perfecta con un lance para mantener el cero en su arco.
Con este resultado, el Tricolor juvenil asumió el liderato del Grupo B con tres puntos, por encima de Costa Rica gracias a la diferencia de goles, y llegará motivado a sus siguientes compromisos en busca de amarrar el boleto a los cuartos de final.
Siguientes partidos de México en el Premundial Sub-20
- Costa Rica vs. México | Lunes 27 de julio | 20:00 horas | Estadio Cuauhtémoc
- México vs. Guatemala | Jueves 30 de julio | 19:00 horas | Estadio Cuauhtémoc