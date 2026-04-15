Concacaf y Netflix anuncian un acuerdo de transmisión para finales de Copa Oro y Liga de Naciones en México
Concacaf y Netflix anunciaron un nuevo acuerdo de derechos de transmisión por cuatro años en México, que abarca la final de la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro de la Concacaf.
Netflix será la casa en México para las ediciones de la Copa Oro de 2027 y 2029, así como para las etapas finales de la Liga de Naciones de la Concacaf en esos mismos años. A diferencia de otros sistemas de pago por evento, el servicio incluye todos los partidos de alta demanda dentro de la suscripción estándar sin un costo adicional. Esta colaboración busca capitalizar la enorme base de suscriptores,fanáticos y amantes de la Selección Mexicana, asegurando una audiencia masiva al dar un salto de la tele abierta a una suscripción.
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El lanzamiento está programado para lanzarse en marzo de 2027, coincidiendo con el "Final Four" de la Nations League que se llevará a cabo en Estados Unidos en el SoFi Stadium. Posteriormente llegará el turno de la Copa Oro, la competencia que junta a 16 selecciones para pelear por el trofeo.
La Concacaf asegura una calidad de producción estandarizada y acceso multiplataforma inmediato para los aficionados.
“Estamos muy emocionados de asociarnos con Netflix para México mientras continuamos fortaleciendo la forma en que los aficionados se conectan con nuestras principales competencias de selecciones nacionales”, dijo Philippe Moggio, Secretario General de Concacaf.
“Sabemos que en México la pasión por el fútbol es única, y este acuerdo nos permite acercar estas competencias a millones de aficionados a través de una nueva plataforma. Asimismo, refleja nuestro compromiso de ofrecer acceso de alta calidad a torneos que significan mucho para toda nuestra región”.
“En Netflix estamos apostando cada vez más por eventos en vivo que conectan con las pasiones más grandes de nuestra audiencia, y el fútbol es, sin duda, la pasión que nos une como mexicanos», dijo Carolina Leconte, Vicepresidenta de Contenido para México y Adquisiciones de Latinoamérica en Netflix.
“Los partidos de selecciones nacionales de Concacaf reúnen a millones de aficionados en México como pocos eventos pueden hacerlo. Nos llena de emoción que, durante los próximos años, los aficionados en México podrán vivir las Finales de la Liga de Naciones y la Copa Oro exclusivamente a través de Netflix sin un costo adicional.”