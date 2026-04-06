Concachampions Juegos de ida Cuartos de Final: Dónde ver al América, Cruz Azul, Toluca y Tigres
Los equipos de la Liga MX se enfrentan a los de la MLS en la ida de los Cuartos de Final y aquí te decimos dónde puedes seguir los juegos.
La actividad de la Concachampions regresa, ahora con los partidos de ida de los Cuartos de Final, donde se darán enfrentamientos directos entre los equipos de la Liga MX ante los de la MLS, siendo Cruz Azul, América, Toluca y Tigres, los representantes del campeonato mexicano.
Cruz Azul, actual campeón de la competencia, se medirá de visitante al LAFC, del coreano Son Heung-Min. Por su parte, las Águilas del América lo harán ante el Nashville SC, de igual forma como visita.
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En los otros duelos, Tigres recibe al Seattle Sounders, mientras que el Toluca le hará los honores a Los Angeles Galaxy.
La jornada de los partidos de ida de Cuartos de Final se llevarán a cabo el martes 7 y miércoles 8 de abril, en transmisión por Fox One.
Concachampions, Cuartos de Final, juegos de ida: Fechas, horarios y dónde ver
Martes 7 de abril
- 18:00 | Nashville SC vs. América | FOX One
- 20:00 | LAFC vs. Cruz Azul | FOX One
Miércoles 8 de abril
- 19:00 | Tigres vs. Seattle Sounders | FOX One
- 21:00 | Toluca vs. La Galaxy | FOX One
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