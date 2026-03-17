Concachampions | Resultados juegos de vuelta Octavos de Final
La Concacaf Champions Cup entra en su fase de eliminación con los partidos de vuelta de los Octavos de Final; sólo dos equipos de Liga MX, América y Cruz Azul, sacaron triunfo en la ida.
La Concacaf Champions Cup, mejor conocida como Concachampions, definirá a los equipos que avancen a los Cuartos de Final cuando este martes, miércoles y jueves se lleven a cabo los partidos de vuelta de los Octavos.
En un duelo de equipos de Liga MX, Cruz Azul sacó el triunfo como visitante a Rayados por 3-2. América fue el otro equipo mexicano que salió con triunfo al vencer como visitante 1-0 a Philadelphia. Toluca y Tigres cayeron en sus visitas a San Diego y Cincinnati, respectivamente.
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Concachampions: Resultados Juegos de Vuelta Octavos de Final
Martes 17 de marzo
- 19:00 | Alajuelense vs LAFC
- 21:00 | Cruz Azul vs Monterrey
Miércoles 18 de marzo
- 17:00 | Inter Miami vs Nashville SC
- 19:00 | América vs Philadelphia Unión
- 21:00 | Toluca vs San Diego FC
- 21:00 | Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps
Jueves 19 de marzo
- 17:00 | Mount Pleasant vs LA Galaxy
- 19:00 | Tigres vs FC Cincinnati
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