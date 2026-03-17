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Concachampions | Resultados juegos de vuelta Octavos de Final

La Concacaf Champions Cup entra en su fase de eliminación con los partidos de vuelta de los Octavos de Final; sólo dos equipos de Liga MX, América y Cruz Azul, sacaron triunfo en la ida.

Redacción SI México

En la ida, Cruz Azul sacó la victoria sobre Monterrey.
En la ida, Cruz Azul sacó la victoria sobre Monterrey. / Azael Rodríguez/Getty Images

La Concacaf Champions Cup, mejor conocida como Concachampions, definirá a los equipos que avancen a los Cuartos de Final cuando este martes, miércoles y jueves se lleven a cabo los partidos de vuelta de los Octavos

En un duelo de equipos de Liga MX, Cruz Azul sacó el triunfo como visitante a Rayados por 3-2. América fue el otro equipo mexicano que salió con triunfo al vencer como visitante 1-0 a Philadelphia. Toluca y Tigres cayeron en sus visitas a San Diego y Cincinnati, respectivamente.

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Concachampions: Resultados Juegos de Vuelta Octavos de Final

Martes 17 de marzo

  • 19:00 | Alajuelense vs LAFC 
  • 21:00 | Cruz Azul vs Monterrey 

Miércoles 18 de marzo

  • 17:00 | Inter Miami vs Nashville SC 
  • 19:00 | América vs Philadelphia Unión 
  • 21:00 | Toluca vs San Diego FC 
  • 21:00 | Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps 

Jueves 19 de marzo

  • 17:00 | Mount Pleasant vs LA Galaxy 
  • 19:00 | Tigres vs FC Cincinnati 
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