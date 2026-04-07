Concachampions: Resultados de los Juegos de Ida de los Cuartos de Final
Se juegan los partidos de ida de los Cuartos de Final de la Concachampions: y aquí podrás consultar todos los resultados, donde América, Cruz Azul, Toluca y Tigres buscan su pase.
Los Cuartos de Final de la Concachampions entran en acción con los partidos de ida que se disputan este martes 7 y miércoles 8 de abril. Con contundentes duelos entre equipos de la Liga MX y la MLS, esta instancia se antoja sumamente cerrada, pues los cuadros estadounidenses quieren terminar con la hegemonía de los mexicanos.
Primeramente el Nashville SC recibirá a las Águilas del América, mientras que el LAFC hará lo propio con el Cruz Azul. Un día después los Tigres de la UANL le harán los honores al Seattle Sounders, mientras que Toluca hará lo propio con LA Galaxy.
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Resultados juegos de ida ce los Cuartos de Final de la Concachampions
Martes 7 de abril
- 18:00 | Nashville SC vs. América
- 20:00 | LAFC vs. Cruz Azul
Miércoles 8 de abril
- 19:00 | Tigres vs. Seattle Sounders
- 21:00 | Toluca vs. La Galaxy
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