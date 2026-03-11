Concachampions: Resultados Ida Octavos de Final; América, con dolorosa victoria
La Concacaf Leagues Cup, conocida como Concachampions, entra en acción con los Juegos de Ida de los Octavos de Final, donde los equipos mexicanos entran en acción. El primer equipo nacional en jugar fueron las Águilas del América, que se llevaron el triunfo sobre el Philadelphia Union. Monterrey y Cruz Azul se enfrentan en la Sultana del Norte. El miércoles 11 de marzo, Toluca visita al San Diego FC y el jueves 12, los Tigres visitan al Cincinnati FC.
A continuación podrás conocer todos los resultados de los Juegos de Ida, donde también entra en acción el Inter Miami.
Te puede interesar: Malagón enciende las alarmas tras salir lesionado en Concachampions
Resultados Juegos de Ida de los Octavos de Final de la Concachampions.
Martes 10 de marzo de 2026
Philadelphia Union 0-1 América
Una vistosa definición del brasileño Raphael Veiga valió el triunfo que el América de México consiguió este martes por 1-0 sobre el Philadelphia Union de Estados Unidos, por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.
La victoria en el estadio Subaru Park resultó costosa y preocupante para la escuadra americanista, ya que que su portero titular Ángel Malagón sufrió una lesión en la pierna izquierda al minuto 37.
En un intento por despejar la pelota ante la presión del atacante Milan Iloski, el guardameta mexicano se tiró al suelo por una molestia en la parte inferior de la pierna, y fue relevado por Rodolfo Cota al 42. El club informó que el guardameta será valorado para saber la gravedad de la lesión. AFP
- 19:00 | Monterrey vs. Cruz Azul
- 21:00 | LAFC vs. LD Alajuelense
Miércoles 11 de marzo de 2026
- 17:30 | Nashville SC vs. Inter Miami CF
- 19:30 | LA Galaxy vs. Mount Pleasant FA
- 21:30 | San Diego FC vs. Toluca
Jueves 12 de marzo de 2026
- 18:00 | FC Cincinnati vs. Tigres
- 20:00 | Vancouver Whitecaps FC vs. Seattle Sounders
Horarios del Tiempo del Centro de México