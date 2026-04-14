Concachampions: Resultados juegos de vuelta Cuartos de Final
Se juegan los partidos de vuelta de los Cuartos de Final de la Concachampions y aquí podrás consultar todos los resultados donde los equipos mexicanos buscan avanzar.
La etapa de matar o morir ha llegado a la Concachampions, cuando se disputen los partidos de vuelta de los Cuartos de Final y donde cuatro equipos mexicanos buscarán avanzar a la antesala de la Final.
Cruz Azul busca remontar en casa una desventaja de tres goles ante el LAFC, mientras que el América viene de un empate sin goles ante el Nashville. Por su parte Toluca y Tigres buscan terminar la obra como visitantes.
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Concachampions: Resultados juegos de vuelta Cuartos de Final
Martes 14 de abril
- 19:00 | Cruz Azul vs. LAFC (0-3 Global)
- 21:30 | América vs Nashville SC (0-0 Global)
Miércoles 15 de abril
- 19:00 | LA Galaxy vs. Toluca (2-4 Global)
- 21:30 | Seattle Sounders vs. Tigres (0-2 Global)
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