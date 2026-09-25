Confío mucho en mis capacidades: Rafa Márquez en su inicio con la Selección Mexicana

La Selección de México se enfrentará a Colombia en un partido amistoso en el M&T Bank Stadium, de Baltimore, en lo que será la presentación de Rafa Márquez como DT del Tri.



La leyenda mexicana ofreció conferencia de prensa previo al partido y dejó muchos datos muy interesantes.

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De entrada, Rafa habló del regreso de Hirving 'Chucky' Lozano (Galaxy) a la Selección Mexicana y de la ausencia de Alexis Vega (Toluca).

"Hirving nos puede dar algo todavía, es un jugador diferente. A Alexis (Vega) ya lo conocemos, sabemos lo que nos puede dar, y ahora quería ver a otros jugadores".



También comentó que su idea será que México aproveche todo lo bueno que se hizo en el Mundial 2026, incluyendo la gran unión que se generó con la afición: "La base es un poco de lo que vimos en el Mundial, y la idea de juego también".

"Uno de los puntos importantes de este proyecto es lo que se ha ganado con la gente. Desafortunadamente no hicimos nada diferente a otras participaciones mundialistas, y yo creo que esa es la oportunidad que tenemos en este nuevo ciclo. Intentaremos que la afición se identifique con su Selección; ojalá que los resultados puedan acompañarnos".

Rafa explicó lo que pretende de sus futbolistas: "Que los jugadores porten la camiseta con mucho orgullo, que den su mejor versión, que luchemos hasta el final. Es una esencia mantener que el equipo sea competitivo. Algo que sí quiero es que el jugador dé todo lo que tenga cuando este aquí en la Selección".

Rafa confía mucho en sus capacidades como nuevo DT nacional

"Tomaré más decisiones con cautela, pero sin temor a equivocarme. Voy empezando y sé que voy a tropezar y voy a caer; pero hay que levantarse y seguir hacia adelante, creer en uno mismo; nunca tuve miedo al que pasará, al que dirán, confío mucho en mis capacidades y esperemos que pueda convencer a los jugadores para que ellos confíen en ellos".

Sobre la salida de Pol Lorente, quien se fue al Valencia de España con Javier Aguirre, solo dijo: "Le deseo la mejor de las suertes; aprendí mucho de Javier, de Pol. Aportaron algo grande a la Selección, algo que hoy en día me está ayudando, pero no hay nadie indispensable, ni yo mismo".

Sobre la materia prima que hay en la Selección y el estilo de juego que pretende, dijo: "Como entrenador me adapto a lo que tengo. Obviamente yo que fui jugador del Barcelona me gustaría jugar como el Barcelona, pero no tienes la materia prima, así que te tienes que adaptarte a eso, y debes ser coherente de cómo venimos. Hay que darle continuidad a lo que sí funcionó en el Mundial. Sí intentaremos dar dos pasos adelante, pero los procesos llevan tiempo, no es de la noche a la mañana".