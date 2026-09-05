Locura en el Auditorio Nacional por Javier Aguirre, Memo Ochoa y Rafa Márquez
Javier Aguirre, Rafa Márquez y Memo Ochoa estuvieron como invitados de honor durante el cierre de México Siglo XXI en el Auditorio Nacional.
El ex DT de la Selección Mexicana compartió escenario con el nuevo estratega nacional y el ex guardameta ante más de 10 mil becarios de Fundación Telmex Telcel.
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Los tres dedicaron palabras a todos los presentes. El 'Vasco' Javier Aguirre les pidió ser “una familia”.
Mientras que Rafael Márquez, nuevo timonel del Tricolor, les pidió dar “su mejor versión”.
Por su parte, Memo Ochoa les pidió algo muy claro para triunfar en la vida: “Crean en ustedes”.
Los tres estuvieron acompañados por Arturo Elias Ayub, Director General de Fundación Telmex-Telcel.