Confirman juego México vs. Portugal en el Estadio Azteca en marzo y ante Bélgica en Chicago
La Selección Mexicana de Futbol enfrentará a Portugal y Bélgica en la próxima fecha FIFA del mes de marzo, en juegos amistosos de preparación rumbo al Mundial 2026, según confirmó la Federación Mexicana de Futbol en un comunicado. El Tricolor se medirá a la escuadra lusa el próximo sábado 28 de marzo a las 19:00 horas, en el Estadio Azteca y se espera que el rival cuente con Cristiano Ronaldo.
El juego ante los portugueses se da justo en la reapertura del Estadio Azteca, tras su remodelación para la Copa del Mundo; el inmueble se convertirá en el primer estadio en ser sede de tres Mundiales en toda la historia.
México vs. Portugal y Bélgica
Asimismo, el equipo de Javier Aguirre se medirá ante el cuadro belga el martes 31 de marzo a las 20:00 horas, en el estadio Soldier Field, de Chicago.
Los enfrentamientos ante ambas escuadras son parte del último tramo de preparación de la Selección Mexicana de cara al Mundial del 2026, con rivales que se encuentran en el Top 10 del Ranking de FIFA (Portugal se ubica en la sexta posición y Bélgica en la octava)