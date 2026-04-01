Congo vuelve a existir: jugó con el alma para volver a un Mundial
Congo volvió. No en el papel, no en la estadística: volvió en el grito. Después de 52 años, la República Democrática del Congo regresó a una Copa del Mundo en una tarde que no se explicó, se sintió. El gol de Axel Tuanzebe en tiempo extra no solo rompió el cero: rompió décadas de espera, de silencio, de intentos fallidos. Cuando el árbitro pitó el final, ya no era futbol. Era historia liberada.
Desde el arranque, el partido se partió en dos ideas. Jamaica quiso tener la pelota, marcar el ritmo, imponer la calma. Pero el partido no se jugaba solo en la cancha. El ruido venía de otro lado. Guadalajara se volcó con la República Democrática del Congo, con un “¡Congo, Congo!” constante que convirtió cada recuperación en un estallido. No es menor: son 52 años sin Mundial. Y eso también pesa, eso también empuja.
Al minuto 4, Congo lo gritó. Lo sintió. Lo imaginó. Una jugada colectiva perfecta, de esas que nacen con intención y terminan en destino. Gol. Pero no. La bandera arriba lo apagó todo. Fuera de lugar. El estadio reclamó, se sacudió, pero la decisión se mantuvo. Fue el primer golpe emocional de la noche.
A partir de ahí, Congo encontró su forma: presión alta, agresiva, incómoda. Jamaica intentaba salir jugando, pero cada balón era perseguido como si fuera el último. Al 11’, el primer aviso serio: cabezazo de Cédric Bakambu. No fue gol, pero sí una declaración de intenciones.
El estadio ya jugaba su propio partido. Hubo “oles”, hubo fiesta, hubo una postura clara: Guadalajara eligió a Congo. Jamaica, con la pelota, parecía visitante en todos los sentidos. Solo encontraba algo de claridad cuando Bobby De Cordova-Reid lograba conectar líneas, ordenar, darle sentido a un equipo que necesitaba pausa en medio del caos.
El partido creció en intensidad. Al 16’, la ola recorrió el estadio como un ensayo general de Mundial. En la cancha, Congo seguía insistiendo. Al 22’, otra llegada; al 26’, otro intento de Bakambu. No eran limpias, pero eran constantes. Eran peligrosas.
Jamaica respondió al 30’, en su mejor jugada colectiva: Leon Bailey, De Cordova-Reid y Kasey Palmer combinaron para generar su opción más clara. El disparo se fue desviado. Fue un aviso: también podían.
Pero el momento fue de Congo. Al 33’, Meschack Elia sacó un disparo que se estrelló en el poste. El estadio se quedó congelado. Era ese tipo de jugada que parecía destinada… pero no.
Antes del descanso, Jamaica rozó el suyo. Al 41’, De Cordova-Reid sacó un disparo que hizo gritar gol… hasta que pasó a un lado del arco de Lionel Mpasi.
El primer tiempo dejó una verdad incómoda: Jamaica tenía la pelota, pero Congo tenía el partido.
Afición tapatía apoyó desde el inicio
El segundo tiempo ya no tuvo espacio para dudas. Era todo o nada. Ambos equipos entendieron el contexto: selecciones grandes como Italia había quedado fuera, que Robert Lewandowski no estará en el Mundial con Polonia, otros ya habían tomado su lugar. El Mundial no espera a nadie.
La tribuna no cambió. “¡Sí se puede!”… “Ici c’est Congo…”. Y por momentos, lo era. Congo volvió a salir con todo. Presión, intensidad, urgencia. Jamaica resistía como podía, encontrando en el balón parado y en alguna escapada por banda una forma de respirar.
El partido se cerró. Más tenso. Más pesado. Cada balón costaba más. Los cambios intentaron romper el equilibrio. Theo Bongonda entró para darle aire al ataque. Jamaica respondió con piernas frescas, con Isaac Hayden sosteniendo el medio.
Al 81’, Bongonda tuvo el momento. Remató. El estadio se levantó. Pero no fue gol.
Y entonces, al 85’, llegó el déjà vu. Congo anotó. Otra vez. Y otra vez, no. Fuera de lugar. Correcto, sí. Pero devastador. Era como si la historia se negara a cambiar.
Congo no dejó de insistir. Otro disparo. Otra llegada. Otra sensación de que el gol estaba ahí, a un paso. Al 89’, Yoane Wissa intentó algo distinto, un taconazo que sorprendió a todos… menos al arquero.
Se agregaron seis minutos. Seis minutos eternos. Jamaica resistía. Congo empujaba. El estadio jugaba.
Pero el gol no llegó. El silbatazo no terminó el partido. Lo alargó. Había más historia por escribir.
El gol llegó
El tiempo extra fue otra cosa. Fue emoción pura. La afición no se detuvo nunca. “¡Congo!” retumbaba como un eco constante. Y entonces, al minuto 100, llegó el momento. Tiro de esquina. Salto. Contacto. Axel Tuanzebe empujó el balón al fondo.
Gol.
Pero otra vez… la espera. VAR. Silencio. Tensión. El grito contenido. Incluso la frustración que bajó desde la tribuna. Dos minutos que parecieron una eternidad.
Hasta que se confirmó. Gol válido.
Y entonces sí: el estadio explotó. No fue solo un gol. Fue una liberación. Fue romper 52 años en un solo grito.
Jamaica ya no tenía más. Sin fondo físico, sin claridad, intentaba sobrevivir. Aun así, no se rindió. Al 106’, Renaldo Cephas dejó una última chispa con una jugada individual que recordó que el partido seguía vivo.
Pero el tiempo ya jugaba para Congo.
El cierre fue puro nervio. Los últimos 15 minutos. La grada seguía cantando, aplaudiendo, incluso dándose tiempo para cantar a las Chivas. El futbol se mezclaba todo en una misma noche.
En la cancha, el desgaste era total. El árbitro Facundo Tello detuvo el juego por molestias físicas. Silbidos. Pausa. Jamaica se reorganizó. Congo esperó. Darío Herrera se preparó para cerrar el partido.
Y entonces, se acabó. Jamaica cayó. Congo resistió. Congo ganó.
Después de 52 años, la República Democrática del Congo vuelve a una Copa del Mundo. Estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026. África suma así un nuevo representante rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el décimo en la lista, junto a selecciones como Marruecos, Senegal, Argelia, Egipto, Túnez, Costa de Marfil, Ghana, Sudáfrica y Cabo Verde.
El silbatazo final no fue solo el final de un partido. Fue el final de una espera. Y el inicio de algo que, durante medio siglo, parecía imposible. Sus rivales ya esperan: Portugal, Uzbekistán y Colombia.