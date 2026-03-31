Congo y Jamaica, por la segunda vez en su historia y un boleto al Mundial
No es solo un partido. Es una oportunidad histórica sostenida por nombres concretos, pero también por historias que vienen desde fuera de la cancha. República Democrática del Congo y Jamaica se juegan la posibilidad de regresar al Mundial, pero en el caso congoleño, el peso va más allá del futbol.
Para Congo, el pasado sigue anclado en la Copa Mundial de la FIFA 1974. Desde entonces, el camino ha sido largo, complejo y lleno de obstáculos. Esta generación, liderada por Chancel Mbemba (del Lille francés), con el respaldo ofensivo de Cédric Bakambu (Betis de España) y Yoane Wissa (Newcastle United) llega a este partido con la convicción de haber superado pruebas mayores: eliminar a potencias africanas en el camino.
Esa sensación la resume Ruben López, periodista congoleño que ha seguido al equipo por el mundo. Para él, no hay matices: “Es el partido más importante de nuestra historia”, asegura. Y no lo dice desde la emoción superficial, sino desde el recorrido: Congo dejó atrás a selecciones como Camerún y Nigeria, en un proceso que él mismo describe como “realmente difícil”.
Pero su testimonio va más allá del análisis deportivo. Habla de contexto, de país, de lo que significa este equipo para millones: “La situación en nuestro país es muy difícil… en el este hay guerra desde hace mucho tiempo. Estar en el Mundial significaría mucho para más de 100 millones de congoleños en el mundo”. No es solo clasificar. Es darle una alegría a una nación y a una población que vive en el mundo por los problemas sociales.
Esa llegada de congoleños ya se siente en Guadalajara. El estadio se ha teñido de azul con aficionados llegados desde África, pero también desde París, Estados Unidos y Canadá. “Muestra lo importante que es este partido para nosotros”, explica. No es casualidad: es una comunidad que se mueve, que sigue a su selección y que encuentra en el futbol un punto de unión.
En la cancha, López también tiene claro el diagnóstico: un equipo fuerte, atlético, con una defensa sólida como principal argumento y un ataque que mezcla experiencia y velocidad. Su pronóstico, incluso, se atreve a dibujar el guión: “2-1 por mucho tiempo… y al final lo cerramos”.
Del otro lado, Jamaica intenta reconectar con su historia en Copa Mundial de la FIFA 1998, apoyada en figuras Andre Blake (Filadelfia de la MLS) bajo el arco, la potencia de Leon Bailey (Aston Villa) por las bandas y la versatilidad de Bobby De Cordova-Reid (Leicester City) al ataque. Pero previo, al menos en la narrativa, Congo juega con algo más.
El boleto rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 está en juego. Y para Congo, no sería solo volver: sería, como lo dice su propia gente, una victoria que trasciende la cancha.