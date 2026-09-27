"Contento, pero no satisfecho": Las impresiones de Rafa Márquez tras su debut como DT de México

Rafa Márquez comenzó su era como director técnico de México sacándole un empate 1-1 a Colombia, actual subcampeón de la Copa América. A pesar del resultado, el "Kaiser" señaló tras el partido que, si bien se va contento con su debut, no es suficiente y le seguirá exigiendo cada vez más a su equipo.



El encuentro se llevó a cabo este sábado 26 de septiembre en Baltimore. Las acciones comenzaron con los cafetaleros sorprendiendo a los mexicanos al minuto 9, cuando Richard Ríos mandó un centro para que Luis Suárez adelantara a los sudamericanos de cabeza.

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Sin embargo, Gilberto Mora, quien a su vez se estrenaba luciendo el dorsal "10" en la espalda, inventó una genialidad propia de su calidad cuando se quitó a Davinson Sánchez con un enganche y sacó un disparo colocado para anotar un golazo que firmó el 1-1 definitivo al 62'.



Tras el duelo, en conferencia de prensa, el nuevo estratega nacional dio a conocer su sentir sobre lo visto en la cancha.



"En el primer tiempo tuvimos mucha posesión, tuvimos alguna que otra llegada, que obviamente hay muchas cosas que mejorar todavía, pero sí, contento, pero no satisfecho".



Mantener la vara que dejó la Copa del Mundo



Márquez no se olvidó de cómo concluyó el proceso anterior, cuando todavía con Javier Aguirre en el banquillo el equipo mexicano exigió al máximo a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. Mencionó que dicha justa dejó la vara muy alta y ahora los seleccionados no tienen permitido bajar el nivel mostrado en ese torneo.



"Todavía falta mejorar muchas cosas, pero ahora es intentar mantener el nivel que exhibimos en el Mundial. Creo que estoy contento porque, por lo menos, en ese nivel le competimos a un gran rival".



Y si bien surgieron dudas en la anotación colombiana por la falta la forma en al que la zaga defensiva y el arquero Raúl "Tala" Rangel fueron superados en el juego aéreo, el entrenador mexicano prefirió darle el mérito a la ejecución del cuadro sudamericano. Aun así, reconoció la capacidad de sus pupilos para reponerse de la adversidad.



"Obviamente el gol que encajamos viene de un muy buen centro por la calidad de Richard Ríos, pero como decía, tanto en funcionamiento como en actitud, el equipo luchó, peleó y corrió a altas intensidades".



Cuidar a Mora tras convertirse en el goleador más joven de México



Cuando se le preguntó sobre Mora, quien a sus 17 años y 347 días se convirtió en el futbolista más joven en anotar con la Selección Mexicana, el estratega fue contundente al indicar que se debe proteger su carrera. Reconoció que posee un talento natural con proyección para dar el salto a Europa y por ello enfatizó la importancia de acompañar su proceso para que continúe explotando su potencial de la mejor forma.



"Ya sabemos toda la calidad de Gilberto, ahora hay que intentar cuidarlo, hay que intentar protegerlo, hay que intentar que se siga desarrollando... para que nos pueda dar más actuaciones como esta".



En cuanto a la decisión de otorgarle el emblemático número "10", dorsal que en su momento vistieron figuras como Cuauhtémoc Blanco, Luis García o Tomás Boy, el entrenador le quitó presión mediática y declaró que el digito no afecta al jugador.



"El número es simplemente un número, él con cualquier número demostrará lo que tiene y sus cualidades".



Desconoce la intención de Vega de retirarse del Tricolor



Finalmente, se le cuestionó sobre las declaraciones que realizó ese mismo día Alexis Vega tras el encuentro del Toluca, donde marcó un doblete en el empate 3-3 ante Cruz Azul. El atacante de los Diablos señaló que se encuentra analizando si a sus 28 años es momento de anunciar su retiro del combinado nacional.



Al respecto, Rafa aclaró que no estaba al tanto de las palabras de Vega. Sin embargo, explicó que si no apareció en su primera convocatoria no fue por rendimiento futbolístico, sino para evitar sobrecargarlo físicamente debido a sus molestias en la articulación.



"No tengo esa información... sé lo importante que puede ser para el grupo, así que con esa condicionante decidimos darle descanso, también porque sabemos que lleva tiempo lidiar con un problema en su rodilla".



El próximo martes 29 de septiembre, Rafa Márquez sostendrá su segundo compromiso al frente del Tricolor enfrentando a Perú. Posteriormente, el equipo se medirá a Estados Unidos el 3 de octubre y a Chile el 6 del mismo mes.