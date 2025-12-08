Copa de Campeones de la Concacaf 2026: anuncian bombos y procedimientos del sorteo
De cara al Sorteo de la Copa de Campeones Concacaf 2026 – programado para este martes 9 de diciembre – Concacaf ha confirmado los bombos oficiales y los procedimientos del evento. Con los 27 clubes participantes ya definidos, se han confirmado los ocho clubes que serán preclasificados en las dos primeras rondas de la competencia, así como la distribución de los otros 19 clubes en dos bombos.
La edición 2026 de la Copa de Campeones Concacaf – la número 61 en la historia del torneo – presentará a algunos de los equipos más importantes de la región, incluyendo a los clubes mexicanos Club América y CF Monterrey, al vigente campeón Cruz Azul; al Inter Miami CF de Lionel Messi – reciente campeón de la MLS Cup – y al debutante San Diego FC de la MLS; a destacados clubes costarricenses como LD Alajuelense y CS Cartaginés; al histórico Club Olimpia Deportivo de Honduras; y a los representantes caribeños Mount Pleasant FA de Jamaica y O&M FC de la República Dominicana, entre otros.
La Copa de Campeones Concacaf mantiene su formato de eliminación directa, compuesto por cinco rondas: Primera Ronda, Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinales y Final. Las primeras cuatro rondas se disputan en series de ida y vuelta, mientras que la Final – donde se coronará al campeón regional – se jugará a partido único. De los 27 clubes participantes, 22 iniciarán su camino en la Primera Ronda y cinco avanzarán directamente a los Octavos de Final.
La Primera Ronda iniciará a principios de febrero, los Octavos de Final se disputarán en marzo, los Cuartos de Final en abril, las Semifinales entre abril y mayo, y la Final se llevará a cabo el sábado 30 de mayo.
Copa de Campeones Concacaf: equipos participantes
Los 27 clubes participantes han clasificado a través de las copas regionales de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, así como de ligas y copas domésticas de Canadá, México y Estados Unidos. Estos clubes son, en orden alfabético por torneo:
- Campeonato Canadiense (1 plaza): Vancouver FC (CAN)
- Copa del Caribe (3 plazas): Defence Force FC (TRI), O&M FC (DOM), Mount Pleasant FA (JAM)
- Copa Centroamericana (6 plazas): Club Olimpia Deportivo (HON), CSD Xelajú M.C. (GUA), CS Cartaginés (CRC), LD Alajuelense (CRC), Real CD España (HON), Sporting San Miguelito (PAN)
- Leagues Cup (2 plazas): LA Galaxy (USA), Seattle Sounders FC (USA)
- Liga MX (6 plazas): CF Monterrey (MEX), Club América (MEX), Cruz Azul (MEX), Deportivo Toluca FC (MEX), Pumas UNAM (MEX), Tigres UANL (MEX)
- MLS (6 plazas): FC Cincinnati (USA), Inter Miami CF (USA), Los Angeles FC (USA), Philadelphia Union (USA), San Diego FC (USA), Vancouver Whitecaps FC (CAN)
- Premier League Canadiense (2 plazas): Atlético Ottawa (CAN), Forge FC (CAN)
- U.S. Open Cup (1 plaza): Nashville SC (USA)
Cuadro de competencia
Según lo anunciado previamente, y con base en el reglamento de la Copa de Campeones Concacaf 2026, los criterios de clasificación y el Ranking de Clubes de Concacaf vigente al 8 de diciembre de 2025, cada uno de los 27 clubes será preclasificado en una posición del cuadro o asignado a un Bombo.
Octavos de Final
Los campeones de las tres copas regionales de Concacaf – LD Alajuelense, Mount Pleasant FA y Seattle Sounders FC – así como Deportivo Toluca FC, campeón de la Liga MX con más puntos acumulados, e Inter Miami CF, campeón de la MLS Cup, han recibido un pase directo a los Octavos de Final en reconocimiento a su mérito deportivo.
Estos cinco clubes también han sido preclasificados en posiciones específicas del cuadro de Octavos de Final, según la Clasificación de Clubes Concacaf:
- Deportivo Toluca FC (club mejor clasificado): Enfrentamiento 1 de Octavos de Final
- Inter Miami CF (segundo mejor clasificado): Enfrentamiento 5 de Octavos de Final
- Seattle Sounders FC (tercer mejor clasificado): Enfrentamiento 8 de Octavos de Final
- LD Alajuelense (cuarto mejor clasificado): Enfrentamiento 4 de Octavos de Final
- Mount Pleasant FA (quinto mejor clasificado): Enfrentamiento 2 de Octavos de Final
Primer ronda
Para la Primera Ronda, los tres clubes mejor clasificados – Cruz Azul, Tigres UANL y Club América – serán preclasificados en posiciones específicas del cuadro, mientras que los otros 19 clubes serán distribuidos en dos bombos. Las preclasificaciones son:
- Cruz Azul (club mejor clasificado): Enfrentamiento 3 de Primera Ronda
- Tigres UANL (segundo mejor clasificado): Enfrentamiento 9 de Primera Ronda
- Club América (tercer mejor clasificado): Enfrentamiento 7 de Primera Ronda
Los 19 clubes restantes se asignarán de la siguiente forma:
- Bombo 1 (8 clubes mejor clasificados): Vancouver Whitecaps FC, Los Angeles FC, CF Monterrey, Philadelphia Union, FC Cincinnati, LA Galaxy, Nashville SC, Pumas UNAM
- Bombo 2 (11 clubes con menor clasificación): San Diego FC, Club Olimpia Deportivo, Forge FC, Atlético Ottawa, CS Cartaginés, CSD Xelajú M.C., Sporting San Miguelito, Real CD España, Defence Force FC, Vancouver FC, O&M FC
Los 19 puestos disponibles en el cuadro de Primera Ronda se distribuirán en dos “Bombos de Posiciones”:
- Bombo A: A1, A2, A4, A5, A6, A8, A10, A11
- Bombo B: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11
Procedimientos
El sorteo oficial comenzará confirmando las posiciones en el cuadro para los ocho clubes preclasificados (tres en la Primera Ronda y cinco en los Octavos de Final). Una vez confirmadas, se iniciará el sorteo extrayendo aleatoriamente una esfera del Bombo 1, seguida por una esfera de posición de la Primera Ronda del Bombo A. Este proceso se repetirá para las siete esferas restantes del Bombo 1, utilizando siempre las posiciones disponibles del Bombo A.
Después de que todos los clubes del Bombo 1 hayan sido sorteados y asignados a una posición en el cuadro, se procederá con el sorteo de los clubes del Bombo 2, siguiendo el mismo procedimiento con el Bombo 2 y el Bombo B. Una vez que todos los clubes hayan sido ubicados en el cuadro, el sorteo concluirá.
Con información de Concacaf