La Copa del Mundo, con recorrido histórico por México: 10 paradas y más de 200 mil personas
México impondrá otro récord en el Mundial 2026 que organiza con Estados Unidos y Canadá, no solo se convertirá en el primer país en recibir el torneo por tercera ocasión, sino que tendrá el recorrido más grande en su historia del trofeo de la Copa del Mundo: 10 paradas en las que se esperan alcanzar a más de 200 mil personas.
“Este año el tour del trofeo será el más grande que nunca, con 10 paradas. Llegará el 26 de febrero al AIFA y ahí comenzará el recorrido por Guadalajara, León, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Monterrey, Puebla, una parada especial en Chichén Itzá, el 20 de marzo, luego Mérida terminará el 21 y 22 de marzo para ir a otro país de Norteamérica; tras visitar Estados Unidos y Canadá, volverá para ser expuesto en Ciudad de México del 5 al 8 de junio”, explicó en una rueda de prensa el director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola México, Patricio Caso.
La Copa del Mundo comenzó su viaje por 30 naciones el 3 de enero en Riad, Arabia Saudí y la primera parada en Norteamérica, en donde se celebrará el certamen, será México.
En el país, permanecerá casi un mes y se pensó desde un inicio que llegara a la mayor parte de los estados del país.
“El futbol es el deporte más democrático porque se puede jugar en cualquier esquina, parque o lugar. Esperemos que con estos eventos se genere uno de nuestros objetivos, que la Copa del Mundo se viva en todos lados y no solo en los estadios”, señaló la Jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada.
El Mundial pasado, disputado en Qatar 2022, México fue el primer país de América Latina que acogió el trofeo, a su llegara a la alcaldía Iztapalapa, en donde se impuso un récord en la historia de la gira de 31 mil 395 aficionados que se acercaron a la copa.
La experiencia en 2026 no solo incluirá la oportunidad de tomarse una foto con el trofeo, sino que habrá activaciones interactivas como una colección de todos los balones de los mundiales, videos de jugadas épicas del torneo y posters oficiales de cada una de las ediciones del certamen.
“El Mundial, para México, ya empezó. En menos de dos meses recibiremos en Monterrey y Guadalajara los partidos de repechaje y en menos de un mes el trofeo. Nuestra tarea es que el futbol llegue a todo México”, señaló la representante de México para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas.
El país tricolor acogerá 13 de los 104 partidos del certamen: cinco en Ciudad de México, cuatro en Guadalajara y otros cuatro en Monterrey.
Ciudad de México recibirá dos de fase de grupos de la selección mexicana, entre ellos la inauguración el 11 de junio, cuando el Estadio Azteca haga historia al ser el único inmueble en el mundo en acoger tres partidos inaugurales del campeonato de futbol masculino más importante del mundo.
“El tour del trofeo es la antesala emocional del Mundial, acerca el sueño mundialista a la gente. Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México vivirán la emoción del Mundial al ser ciudades sede, pero el país se sumará a una celebración del torneo que dejará un legado para todos. El tour 2026 será histórico, nunca antes México había tenido tantas paradas”, afirmó el director ejecutivo de la FIFA en México, Jurgen Mainka.
La edición de la Copa del Mundo 2026 será la más grande de la historia: 48 selecciones competirán por ganarlo. Tan solo en México, se esperan que a los 13 partidos acudan 800 mil personas y otras 6 millones se calculan que estarán a los tres Fan Fest en las tres ciudades sede en los 39 días de fiesta. Números sin precedentes.
Todas las paradas del Tour del Trofeo de la Copa del Mundo en México
- Guadalajara (del 28 de febrero al 2 de marzo) en el Estadio Akron
- León (4 y 5 de marzo) en el Polifórum
- Veracruz (6 y 7 de marzo) en el WTC
- Chihuahua (9 y 10 de marzo) en el Centro de Convenciones
- Querétaro (11 y 12 de marzo) en el Centro de Convenciones
- Monterrey (del 14 al 16 de marzo) en el Estadio BBVA
- Puebla (18 y 19 de marzo) en el Centro de Congresos
- Chichén Itzá (20 de marzo) en la Zona Arqueológica
- Mérida (21 y 22 de marzo) en el Centro Internacional de Congresos
- Ciudad de México (5 al 8 de junio) en la Utopía de la alcaldía Magdalena Mixuhca