Copa del Mundo: ¿Por qué el Estadio Azteca cambió de nombre para el Mundial 2026?
El Estadio Azteca vivirá en 2026 su tercer partido inaugural de una Copa del Mundo, algo inédito en la historia de los mundiales, pero lo hará sin su nombre característico.
En total, el “Coloso de Santa Úrsula”, que vio a Pelé y Diego Armando Maradona alzar los trofeos de monarcas del orbe, acogerá cinco de los 13 partidos que México recibirá de la justa.
Tres de ellos serán de la fase de grupos y dos de la fase final: uno de dieciseisavos de final y otro de octavos de final. Los demás serán cuatro en Monterrey y otros cuatro en Guadalajara.
- Por reglamento de FIFA, se llamará Estadio Ciudad de México
El Azteca, ubicado en el sur de la Ciudad de México fue sede de los partidos inaugurales y la finales en las dos anteriores veces que México acogió el Mundial: en 1970 y 1986, cuando ganaron la Brasil de Pelé y la Argentina de Maradona, respectivamente.
Para 2026, el inmueble cerró sus puertas en mayo de 2024 para comenzar una renovación que, según distintos reportes, concluirá en el primer trimestre del próximo año y estará listo para reinaugurarse el 28 de marzo con un partido amistoso entre México y la Portugal de Cristiano Ronaldo.
Por la renovación, el Azteca cambió de nombre en mayo de 2025 a Estadio Banorte, ya que este banco le otorgó un financiamento de 2 mil 100 millones de pesos para su modernización, con la condición de que el nombre del inmueble sea Banorte por los próximos 12 años.
"Para el Mundial 2026, todos los estadios en las 16 ciudades sedes serán identificados por el nombre de éstas. Así, el Estadio Banorte aparecerá en la información y boletaje de FIFA como ‘Estadio Ciudad de México’. Este lineamiento de la FIFA se empleará exclusivamente en el torneo y no sustituye ni modifica el nombre oficial del inmueble”, informó el recinto de la capital mexicana en una nota de prensa.
Esto aplicará también para las otras dos sedes mexicanas: El Akron se llamará Estadio Guadalajara y el BBVA, Monterrey.