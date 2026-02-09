Corea del Sur y Colombia eligen Guadalajara como su fortaleza para el Mundial 2026
Guadalajara se prepara para convertirse en epicentro de actividad mundialista con la confirmación de que dos selecciones de alto nivel establecerán sus bases de operaciones en territorio tapatío. Corea del Sur, 22 en el ranking FIFA, utilizará las instalaciones de Verde Valle, casa histórica de Chivas, mientras que Colombia, clasificado 14, ha elegido la moderna Academia AGA del Atlas para preparar su participación en la Copa del Mundo 2026.
Esta distribución estratégica permitirá a ambas selecciones optimizar su rendimiento durante la fase de grupos y convertirá a Guadalajara en un punto de referencia fundamental del torneo.
Corea del Sur: Verde Valle como fortaleza asiática
Corea del Sur utilizará las instalaciones de Verde Valle como su centro de preparación durante la Copa del Mundo 2026. La decisión no fue casual. Tras varias reuniones en las que participaron expertos nacionales e internacionales en fisiología del ejercicio, entrenamiento en altura y el Comité Médico de la Federación Coreana de Futbol, se determinó que las instalaciones ubicadas en la zona de Jocotán serían el campamento ideal para afrontar sus dos primeros compromisos mundialistas.
Corea del Sur disputará sus primeros dos partidos de la fase de grupos en el Estadio Akron de Guadalajara. El debut será el jueves 11 de junio a las 20:00 horas ante el ganador del playoff UEFA D (que puede ser Dinamarca, República Checa, Irlanda o Macedonia del Norte), mientras que su segundo encuentro será nada menos que ante México, el miércoles 18 de junio a las 19:00 horas, en lo que será uno de los partidos más esperados del Grupo A.
Verde Valle: tradición e historia
El complejo deportivo Verde Valle fue inaugurado en octubre de 1979, cuando el entonces presidente del Guadalajara, Alfonso Cuevas, adquirió cinco hectáreas al Club Hípico Verde Valle con el objetivo de construir canchas para las fuerzas básicas del club. Desde entonces, estas instalaciones se han consolidado como el epicentro de desarrollo del talento rojiblanco.
En distintas etapas, Verde Valle ha recibido renovaciones significativas para garantizar que el césped conserve características equiparables a las del Estadio Akron. Esta fue una de las razones fundamentales que llevó a la FIFA a aprobar las instalaciones como sede oficial de entrenamiento para la justa mundialista.
Actualmente, el complejo cuenta con dos canchas de futbol completamente remodeladas. La cancha número dos ya está lista y cuenta con el mismo sistema de drenaje y tipo de césped que se utiliza en el Estadio Akron. La cancha principal, donde habitualmente entrena el primer equipo de Chivas, se encuentra en fase final de trabajos y estará completamente terminada en las próximas semanas, con suficiente tiempo antes del inicio del Mundial.
Además de las canchas, Verde Valle ofrece instalaciones de primer nivel que incluyen vestidores, oficinas administrativas, gimnasio equipado, áreas especializadas de rehabilitación física, sala de prensa y dormitorios. Esta infraestructura integral permite que los jugadores permanezcan concentrados durante todo el periodo de preparación sin necesidad de abandonar las instalaciones.
El camino de Corea del Sur al Mundial
Esta será la undécima participación consecutiva de Corea del Sur en Copas del Mundo, una marca que solo superan potencias como Brasil, Alemania, Argentina y España. Su mejor resultado fue el cuarto lugar obtenido en el Mundial 2002 que co-organizaron con Japón, precisamente bajo la conducción técnica de Hong Myung-bo, quien en aquella ocasión era jugador y ahora regresa como entrenador para el torneo de 2026.
El plantel surcoreano cuenta con figuras de renombre internacional que hacen de este equipo un rival complicado para cualquiera. Son Heung-min, con 33 años y ahora en Los Ángeles FC de la MLS, es el capitán y la estrella máxima del equipo. Este será su cuarto Mundial y su experiencia en el Tottenham Hotspur lo consolida como uno de los referentes del futbol asiático.
Kim Min-jae, defensor central del Bayern Múnich, aporta solidez y jerarquía a la línea defensiva. Su presencia en uno de los clubes más grandes del mundo lo posiciona como una de las mejores defensas asiáticas de la actualidad. Lee Kang-in del Paris Saint-Germain, elegido mejor jugador asiático de la temporada pasada, ofrece creatividad y calidad técnica en el mediocampo ofensivo. Hwang Hee-chan, de Wolverhampton, completa el tridente ofensivo con dinamismo y capacidad goleadora.
El objetivo declarado por la Federación Coreana es alcanzar los cuartos de final, algo que no logran desde aquel memorable 2002. Para ello, deberán superar un Grupo A que incluye a México como anfitrión, a Sudáfrica y al ganador del playoff europeo.
La estrategia logística de Corea del Sur
La cercanía entre Verde Valle y el Estadio Akron representa una ventaja logística significativa. Los desplazamientos entre el centro de entrenamiento y el estadio serán mínimos, permitiendo al cuerpo técnico dirigido por Hong Myung-bo optimizar los tiempos de recuperación y preparación entre partidos.
Guadalajara, ubicada a aproximadamente 1,566 metros sobre el nivel del mar, presenta condiciones de altitud que el equipo surcoreano considerará en su preparación. Establecerse en la ciudad desde el inicio les permitirá adaptarse progresivamente a estas condiciones antes de sus compromisos oficiales.
Después de sus dos partidos en Guadalajara, Corea del Sur cerrará su participación de fase de grupos el martes 24 de junio ante Sudáfrica en el Estadio BBVA de Monterrey. El traslado desde Guadalajara a la capital regiomontana se realizará después del partido ante México, con seis días de margen para el último compromiso grupal. El vuelo entre ambas ciudades tiene una duración aproximada de una hora y veinte minutos, tiempo suficiente para realizar un traslado cómodo sin generar desgaste adicional en el plantel.
Colombia: Academia AGA como centro de operaciones cafetero
La Selección de Colombia estará en la Academia AGA como su sede de entrenamiento de cara al Mundial de 2026. De acuerdo con versiones surgidas desde el entorno del combinado cafetero, la decisión habría sido tomada tras un proceso de evaluación exhaustivo en el que se analizaron diversas opciones, la Academia AGA es una de las mejor valoradas al cumplir con los estándares deportivos, logísticos y de infraestructura exigidos a nivel internacional.
Uno de los principales impulsores de esta elección habría sido el arquero del Atlas, Camilo Vargas, guardameta titular de la selección colombiana. Vargas, quien conoce a fondo el complejo por entrenar ahí diariamente con su club, habría presentado personalmente las instalaciones a los directivos de la Federación Colombiana de Futbol, donde destacan las condiciones del lugar y cómo satisfacen las necesidades específicas del seleccionado de cara a la justa mundialista.
Academia AGA: vanguardia arquitectónica
La Academia AGA fue inaugurada el 5 de septiembre de 2023 con una inversión superior a los 450 millones de pesos (más de 15 millones de dólares). Ubicada en Nextipac, Zapopán, en un terreno de 6.6 hectáreas, este complejo deportivo se ha posicionado como uno de los centros de entrenamiento más importantes de América Latina y a nivel de la élite del futbol mundial.
El diseño estuvo a cargo del prestigioso despacho arquitectónico Sordo Madaleno, y las instalaciones han ganado siete premios arquitectónicos internacionales. El complejo cuenta con seis canchas de futbol profesionales con medidas FIFA: cuatro de pasto natural y dos de pasto sintético, todas diseñadas para proporcionar un entorno de entrenamiento óptimo.
Entre las instalaciones destacadas se encuentra un gimnasio de última generación, comedor para atletas, departamentos de Ciencias Aplicadas al Deporte y Neurociencias, modernas oficinas administrativas y una Casa Club con capacidad para más de 50 residentes. Esta casa club cuenta con instalaciones de primer nivel necesarias para el desarrollo integral del talento, lo que permite a las selecciones alojarse completamente dentro del complejo.
El uso del concreto pigmentado en tono rojizo, cercano al color de la flor de un tabachín, otorga el carácter general del lugar y rinde honor a los colores rojinegros del Atlas. Este tono se contrasta con suelo negro de piedra volcánica, representando la identidad del club. Además, todas las plantas que crecen en el espacio son endémicas y requieren poco riego, demostrando un compromiso con la sustentabilidad.
El regreso de Colombia a los Mundiales
Colombia clasificó al Mundial 2026 el 4 de septiembre de 2025 tras vencer 3-0 a Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Fue un momento de celebración nacional que puso fin a una sequía de ocho años sin asistir a una Copa del Mundo. El combinado cafetero, dirigido por el técnico argentino Néstor Lorenzo, terminó las eliminatorias en el tercer lugar de la tabla sudamericana con 28 puntos, producto de siete victorias, siete empates y cuatro derrotas.
El camino clasificatorio no fue sencillo. Colombia tuvo un inicio prometedor en las primeras seis jornadas, lograron 12 de 18 puntos posibles, con victorias memorables como el 2-1 ante Brasil en Barranquilla, con doblete de Luis Díaz, siendo la primera vez que los cafeteros superaban a la Canarinha en eliminatorias en casa. Sin embargo, atravesaron una crisis de seis fechas sin ganar que generó dudas y presión sobre el cuerpo técnico.
La clasificación se selló con autoridad. Además del triunfo ante Bolivia, en la última jornada Colombia visitó a Venezuela y demostró su poder goleador con una contundente victoria de 6-3 en Maturín, con la figura estelar de Luis Javier Suárez, quien anotó cuatro de los seis tantos. Al finalizar las eliminatorias, Luis Díaz fue, junto a Lionel Messi, el goleador de las eliminatorias sudamericanas con siete tantos.
Las estrellas cafeteras
El plantel colombiano para el Mundial 2026 estará liderado por figuras de talla mundial. Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich de 28 años, es sin duda la principal estrella del equipo. Su transferencia del Liverpool al Bayern Múnich lo ha consolidado como el jugador más determinante de la plantilla, comparable al impacto que tuvo Radamel Falcao antes de su lesión en 2014.
James Rodríguez, capitán y figura clave de 34 años, es fundamental para el esquema de Lorenzo a pesar de recaer en la MLS con Minnesota United. Durante las eliminatorias fue el mejor calificado junto a Luis Díaz, con un promedio de 6.67. James se convirtió en el futbolista colombiano con más partidos y más goles en la historia de las clasificatorias mundialistas. En las actuales eliminatorias jugó 17 partidos (13 como titular y 4 desde el banco), tuvo participación directa en 8 de los 22 goles de Colombia, anotó tres veces y asistió en cinco ocasiones.
Camilo Vargas, arquero del Atlas de México y guardameta titular de la selección, es otra pieza clave. Fue el tercer mejor calificado en las eliminatorias con un promedio de 6.29. Jugó 14 de los 17 encuentros, recibió 13 tantos y mantuvo su arco en cero en cinco ocasiones. Su regularidad en el Atlas le garantiza llegar con ritmo competitivo al Mundial.
Otros jugadores fundamentales incluyen a Jefferson Lerma del Crystal Palace, quien tuvo un promedio de 6.09 en las eliminatorias actuando en 13 de los 17 partidos. Richard Ríos, Jhon Arias, Juan Fernando Quintero, Jhon Córdoba y el joven Luis Javier Suárez (recientemente contratado por Sporting de Lisboa) completan un plantel sólido y equilibrado.
El calendario de Colombia en el Mundial
Colombia quedó ubicada en el Grupo K junto con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental entre la República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.
A diferencia de Corea del Sur, que concentrará sus primeros dos partidos en Guadalajara, Colombia tendrá una dinámica más compleja. Su debut será en Ciudad de México ante Uzbekistán, el miércoles 17 de junio, por lo que la Academia AGA funcionará como su base de operaciones durante la fase preparatoria y entre partidos, pero deberán viajar para cada uno de sus tres compromisos.
El segundo partido será ante el ganador del repechaje (Congo, Jamaica y Nueva Caledonia), el lunes 23 de junio en Guadalajara; mientras que el encuentro estelar ante Portugal será en Miami, el viernes 27 de junio.
Esta distribución geográfica hace que la elección de Guadalajara como base sea estratégica: la ciudad cuenta con excelente conectividad aérea hacia Ciudad de México, otras ciudades de Estados Unidos y facilita la logística de desplazamientos.
La posibilidad de que Camilo Vargas entrene diariamente en las mismas instalaciones donde prepara a Colombia añade un elemento de familiaridad y comodidad al plantel. El guardameta conoce cada rincón de la Academia AGA, desde las características del pasto hasta las mejores áreas de recuperación, conocimiento que compartirá con sus compañeros de selección.
Guadalajara: capital mundialista de México
La confirmación de que dos selecciones de tan alto nivel utilizarán instalaciones tapatías para preparar su participación en el Mundial 2026 coloca a Guadalajara como uno de los epicentros más importantes del torneo. Verde Valle y Academia AGA se suman al Estadio Akron como sedes fundamentales, mientras que el histórico Estadio Jalisco también fungirá como centro de entrenamiento para otras selecciones.
La diversidad de opciones que ofrece Guadalajara en términos de infraestructura deportiva refleja décadas de inversión y desarrollo en el futbol. Desde las instalaciones históricas de Chivas hasta los complejos de vanguardia del Atlas, la ciudad demuestra que está preparada para recibir a la élite del futbol mundial.
Para Corea del Sur y Colombia, la elección de Guadalajara no es casual. La ciudad ofrece la altitud adecuada para la preparación física, excelente infraestructura hotelera y de servicios, conectividad aérea con el resto de las sedes mundialistas y, sobre todo, instalaciones deportivas que cumplen con los más altos estándares internacionales.
El inicio del Mundial está cada vez más cerca, y Guadalajara se prepara para recibir a las mejores selecciones del mundo. Verde Valle y Academia AGA, dos símbolos del futbol tapatío con historias y filosofías diferentes pero con el mismo compromiso con la excelencia, serán testigos privilegiados de esta fiesta global y de equipos que buscan alcanzar la gloria en la Copa del Mundo.