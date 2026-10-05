Crisis y polémica con Cabo Verde: El milagro mundialista vuelve a una triste realidad

Cabo Verde, el archipiélago que maravilló al planeta entero durante la Copa Mundial 2026, se convirtió en el equipo cenicienta al plantarle cara a las grandes potencias. Sin embargo, aquella gran historia que cautivó al deporte parece haber quedado perdida en aquel torneo, ya que hoy enfrenta una crisis y una polémica extra futbol que amenaza a esta generación dorada de los Tubarões Azules.

Jugadores como Vozinha, Sidny Lopes, Wagner Pina, entre otros más, no solo hicieron soñar a su país, sino que llevaron a millones de aficionados de todo el mundo a presenciar un milagro deportivo. Y es que los africanos no solo lograron mantener a raya a España, a la postre campeona del mundo, con un empate sin goles en su debut, sino que dejaron fuera en la fase de grupos a Uruguay y hasta pusieron a sufrir a Argentina mandando el juego a tiempos extras en los dieciseisavos de final.

Si bien el mundo quedó con altas expectativas respecto a lo que el futuro le deparaba a esta escuadra llena de desconocidos que se convirtieron en héroes, la realidad actual es completamente distinta. Solo bastaron dos meses para que sufrieran su primer colapso de resultados.

Los errores de Vozinha y un inicio de eliminatoria para el olvido

Para la fecha FIFA de septiembre y octubre, Cabo Verde dio inicio a su siguiente reto: las eliminatorias rumbo a la Copa Africana de Naciones 2027 dentro del Grupo J. El sector parecía accesible con rivales como Ruanda, Mali y Liberia, selecciones que en la actualidad no figuran como potencias dentro de su propio continente.

A pesar de ello, Cabo Verde se ha topado con pared al registrar dos derrotas en las primeras dos jornadas. Primero, el 25 de septiembre cayeron 3-1 ante Mali, con el arquero Vozinha como uno de los principales señalados al salir mal a cortar un balón fuera del área, acción que le costó un tanto en contra a su equipo. Luego, el 29 de dicho mes, fueron sorprendidos en casa por Ruanda con otro descalabro por 1-2, donde otra vez el guardameta fue cuestionado por su complicidad en un gol al no cortar un centro.

Estos tropiezos dejan a los 'Tiburones Azules' sin unidades, con una diferencia de -3 goles y una situación adversa por remontar en los próximos 4 partidos del sector. Y es que de no lograr ubicarse entre los primeros dos lugares de su grupo, se despedirán de la copa continental sin siquiera haberla disputado.

Los problemas trascienden la cancha

Pero la crisis no se limita al terreno de juego; también ha escalado fuera de él debido a la actitud de los futbolistas. En días recientes, videos y fotografías de los seleccionados han circulado en redes sociales mostrando cómo, a pesar del mal momento del equipo y tras la derrota ante Mali, acudieron a una fiesta por lo noche, lo que desató duras críticas por parte de la afición.

Todo esto ha abierto un debate en torno a Cabo Verde sobre si su actuación como revelación en el Mundial fue reflejo de un verdadero crecimiento futbolístico o simplemente un milagro de un solo torneo.