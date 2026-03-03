Cristiano Ronaldo, en duda para enfrentar a México por lesión
El delantero portugués Cristiano Ronaldo sufrió una lesión en el tendón de la corva durante el partido de Al Nassr ante Al Fayha y ya comenzó un programa de rehabilitación, informó oficialmente el club saudí. Su evolución será evaluada día a día. Ante dicha lesión, la participación del astro luso en el juego amistoso ante México el próximo 28 de marzo en el Estadio Azteca/Banorte estaría en duda, a falta de confirmación de su club o del propio jugador.
Aunque no se ha establecido un tiempo exacto de baja, reportes médicos señalan que este tipo de molestias musculares puede requerir varias semanas de recuperación, dependiendo del grado de la lesión. El cuerpo técnico optará por la cautela considerando la exigencia del calendario.
La situación coloca en suspenso su posible participación con la Selección de Portugal para el amistoso del 28 de marzo ante la Selección Mexicana en el Estadio Azteca. Por ahora no está descartado, pero su presencia dependerá completamente de su recuperación en las próximas semanas.
El escenario es de prudencia. A menos de un mes del compromiso internacional, la incógnita está abierta: todo dependerá de cómo responda el músculo y de si el cuerpo médico recibe luz verde para su regreso a la competencia.
Previamente, hace una semana, la Federación Portuguesa de Futbol expresó su preocupación por los actos violentos acontecidos en México tras el abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera, Alias ‘El Mencho’.