Portugal evalúa venir a México a juego amistoso debido a actos violentos
El juego amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal en la Ciudad de México, programado para el 28 de marzo en la reapertura del Estadio Azteca/Banorte se encuentra en suspenso, luego de que la Federación lusa emitiera un comunicado donde dice seguir de cerca la situación del país, luego de los actos violentos ocurridos el pasado domingo 22 de febrero, tras el abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera, Alias ‘El Mencho’.
La Federación Portuguesa de Futbol destacó la actualidad que se vive en México en cuestión de seguridad y aunque en ningún momento anunció una cancelación, sí señaló que “la evolución reciente de los acontecimientos exige una evaluación continua de las condiciones asociadas al desplazamiento de la comitiva de la FPF”.
A continuación, el comunicado de la federación portuguesa:
FPF sigue de cerca la situación que se vive en México
La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) sigue de manera permanente y atenta la delicada situación que se vive actualmente en México, en el contexto del partido de la Selección Nacional programado para el 28 de marzo en el Estadio Azteca/Banorte, encuentro enmarcado en la preparación para la Copa del Mundo 2026.
Desde el primer momento, la FPF se sintió honrada con la invitación para participar en la reapertura de ese estadio emblemático, actualmente en la fase final de las obras de remodelación.
La FPF vive igualmente con expectativa la celebración de este encuentro, por su simbolismo e importancia en el ámbito de la preparación de la Selección Nacional, reconociendo el significado histórico del momento y el valor competitivo que representa.
No obstante, la evolución reciente de los acontecimientos exige una evaluación continua de las condiciones asociadas al desplazamiento de la comitiva de la FPF.
En este contexto, las indicaciones del Gobierno portugués son fundamentales y determinantes para el seguimiento de la situación.
Cualquier decisión será tomada como resultado de una monitorización permanente, en estrecha articulación con el Gobierno y en sintonía con la Federación Mexicana de Fútbol, entidad con la que la FPF mantiene excelentes relaciones institucionales y contactos regulares.
La Federación Portuguesa de Fútbol subraya que la seguridad de los jugadores, cuerpo técnico, staff y aficionados constituye su prioridad absoluta, siendo ese el criterio orientador de todas las evaluaciones y decisiones relativas a la celebración del partido.