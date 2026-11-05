Cristiano Ronaldo y Messi: El contraste entre dos despedidas de sus selecciones

El año 2026 marca el final de una era. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, quienes protagonizaron la mayor rivalidad deportiva del futbol desde el inicio del siglo XXI, pusieron fin a sus etapas con sus respectivas selecciones. Sin embargo, ambos lo hicieron de formas opuestas. Mientras uno fue reconocido por sus compatriotas, el otro no tuvo la oportunidad de un homenaje y tuvo que decir adiós a través de una pantalla y con la polémica con el técnico de Portugal, Jorge Jesús, aún fresca.

Este jueves 5 de noviembre, el mundo del futbol despertó con la despedida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal con un mensaje difundido en un video: “Para el pueblo portugués, ha llegado el día de devolver la camiseta número 7 de nuestra selección nacional (…) Hoy ha llegado el momento de pasarla al futuro. No fue una decisión fácil porque algunas decisiones no se toman solo con la mente. También se toman con el corazón. Un viaje que comenzó en agosto de 2003 y cambió mi vida para siempre ha llegado a su fin”, expresó.

De esta manera, sin un partido especial y sin saltar a la cancha por última vez con la camiseta lusa (aunque se espera que podría ocurrir posteriormente), sólo mediante un comunicado en redes sociales, el delantero de 41 años cerró su trayectoria internacional. No obstante, al igual que ocurrió a lo largo de sus carreras, vuelve a surgir el debate y la comparación con Messi, con el que por tantos años compitió por ser el mejor jugador de la época.

Uno se fue con un homenaje, otro en medio de una polémica

Messi, tras cortar la sequía de la Albiceleste al ganar dos Copas América, una Finalíssima, el Mundial de Qatar 2022 y alcanzar el subcampeonato en el Mundial 2026, anunció su adiós de la selección argentina. Para ello, la AFA le organizó un partido de despedida el pasado 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires, con un homenaje ante su gente.

Por su parte, Cristiano Ronaldo, pese a ser el futbolista que llevó a Portugal a la élite internacional y abrir la vitrina de su selección con la Eurocopa 2016 y las UEFA Nations League de 2019 y 2025, tuvo un cierre lejos al de su legado.

Tras la Copa del Mundo 2026, el atacante no anunció un adiós inmediato. El técnico Jorge Jesús, quien tomó las riendas del conjunto portugués, señaló que lo contemplaba para el proyecto rumbo a la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030. De hecho, fue convocado para los primeros partidos de la Nations League 2026-27.

Sin embargo, en esos encuentros la relación entre el jugador y el estratega se fracturó, debido a que el entrenador lo relegó a la banca. Esto desembocó en que el delantero abandonara la concentración del equipo a mitad de la fecha FIFA, recibiera una sanción económica por parte de la federación portuguesa y, finalmente, hiciera público su retiro internacional, de forma distante.

Si bien ambos futbolistas continúan activos en sus clubes, Messi con el Inter Miami y Ronaldo con el Al-Nassr, e integran la disputa individual por llegar a los 1000 goles en sus carreras profesionales, su ciclo con las selecciones nacionales ha quedado oficialmente cerrado, dando paso más a la conclusión de la época dorada del futbol moderno.